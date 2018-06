Ejecutivo y Legislativo coordinarán acciones para enfrentar tuberculosis en el Perú

Lima, 30 de mayo de 2018.- La congresista Luz Salgado Rubianes, coordinadora del Frente Parlamentario contra la Tuberculosis del Perú, convocó un seminario para reflexionar sobre la necesidad de emprender acciones conjuntas para enfrentar la tuberculosis (TB) en el país. A la cita asistió la Dra. Silvia Pessah Eljay, ministra de Salud, la Dra. María del Carmen Calle, viceministra de Salud Pública, el Dr. Raúl González Montero, representante de la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en el Perú, el Dr. José Best Romero, Director de Salud del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la parlamentaria Milagros Salazar y representantes de la sociedad civil.

El Representante de OPS/OMS presentó buenas prácticas en la Región de las Américas para la Prevención y Control de la tuberculosis, explicó que la TB era una epidemia de injusticia social asociada a la pobreza, hacinamiento, desnutrición y aseguró que la población de mayor riesgo frente a esta enfermedad son los migrantes, las minorías, los refugiados, y las personas privadas de libertad, quienes sufren discriminación y barreras en la atención.

El Dr. González hizo un llamado a acelerar la implementación de herramientas existentes para conseguir las metas de prevención, diagnóstico y tratamiento, tales como, el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica, innovación tecnológica y apoyo político.

“La TB no necesita únicamente un tratamiento medicalizado, por esta razón es muy útil el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, no vamos a tener éxito en el tratamiento si no somos capaces de asegurar que estas personas tengan un trabajo, que tengan una vivienda digna, una ciudad saludable”, sostuvo el Dr. González.

Por su parte, la Sra. Silvia Pessah puso énfasis en el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo. La Dra Pessah abordó la situación de la TB infantil. “Cualquier niño en la calle puede contagiarse en el país. La tuberculosis infantil se presenta de manera diferente que en los adultos porque su sistema inmune está en formación, la infección en los niños está focalizada en sus riñones, pulmones y páncreas”, refirió.

La Ministra de Salud destacó la necesidad de priorizar la detección y tratamiento temprano de la tuberculosis en los niños requiere la implementación de un sistema de Redes de Tuberculosis Pediátrica con alianzas estratégicas y sinergias entre los diversos sectores del país. Asimismo, Indicó que se está promoviendo nuevos métodos de diagnóstico para niños, así como el mejoramiento de las coberturas de vacunación con BCG y la implementación de albergues para niños con tuberculosis que garanticen las condiciones y aseguren el término del tratamiento.