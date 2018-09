Distritos sureños de Tarata y Yanahuara soportaron las temperaturas más bajas del país Las más altas se presentaron en las localidades de Quillabamba, Juan guerra y Pilluana

Los distritos de Tarata (Tacna) y Yanahuara (Arequipa) registraron las temperaturas más bajas del país, al alcanzar valores de -12.2 y -10.5 grados centígrados en las estaciones Chuapalca y Patahuasi, respectivamente, informó hoy el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En el centro del país, los distritos con más bajo valor fueron Yanacancha (estación Laive) con -4.6° C y Marcapomacocha (estación Marcapomacocha) con -2.8° C, ambos en el departamento de Junín; mientras que en el norte, la menor temperatura se registró en Cajamarca (1.7° C), en la estación Granja Porcón.

De acuerdo con el boletín informativo del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), las temperaturas más altas del país se presentaron en las localidades de Quillabamba (estación del mismo nombre en Cusco), con 38.8° C; Juan Guerra (estación El Porvenir), con 37.4° C y Pilluana (estación Pilluana), con 36.2° C, estas dos últimas en la región San Martín.

Noches muy frías

Por otro lado, se presentó una noche catalogada como “muy fría” por el Senamhi se presentó en los distritos de Acobamba (Huancavelica), que alcanzó 0.1° C; Río Grande (Ica), con 10.6° C; Santiago de Chocorvos (Huancavelica), con 8.4°C; Pomabamba (Áncash), con 2.8° C; Cuyocuyo y Limbani (Puno), con 1.2° C y 1° C, respectivamente.

En tanto, en Salcabamba (Huancavelica), San Rafael (Huánuco), Bambamarca (Cajamarca) y Vilcashuamán (Ayacucho) se registraron noches “frías”, con temperaturas mínimas de 7° C, 6.4° C, 5.6° C y 0.2° C, respectivamente.

Publicado: 10/9/2018