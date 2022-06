Diagnóstico situacional sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en el contexto de la emergencia sanitaria en la región fronteriza de Tacna-Perú

INTRODUCCIÓN

Las migraciones en sí son transiciones espaciales, temporales y sociales, lo que hace que no exista un consenso generalizado sobre la forma de definirlas y de tener una comprensión de las mismas, por este motivo, la información disponible son estimativos y aproximaciones para entender las dinámicas migratorias en los diferentes países. Este punto es relevante en este estudio porque quiere dar cuenta de fenómenos migratorios como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, particularmente en una región fronteriza como es Tacna, al sur del Perú, en el límite con Chile.

Perú ha cambiado considerablemente su perfil migratorio y ha pasado de ser un país de origen a ser destino tránsito para refugiados y migrantes. Actualmente, la afluencia de flujos de migrantes venezolanos ha puesto al país frente a un escenario diferente en materia migratoria (OIM, 2020). A diciembre del 2020, según la Plataforma R4V, Perú registra 1,095,914 de venezolanos/as en permanencia y 75,555 de venezolanos/as en tránsito; es uno de los países de la región, junto con Colombia, que ha recibido un número importante de esta población.

De acuerdo con uno de los informes del Ministerio de Trabajo, la OIM y la OIT (2020), a partir del 2016, aproximadamente, se ha dado un ingreso importante de venezolanos al Perú debido a la crisis humanitaria que vive Venezuela desde hace 6 años. El aumento significativo de estos flujos migratorios se dio a partir del 2017, cuando el Gobierno peruano dinamizó su política migratoria al aprobar el permiso temporal de permanencia (PTP) y facilitó el trabajo legal de estos migrantes en el país.

Según el Banco Mundial, en el Informe Una oportunidad para todos del Banco Mundial 2019, se registra que la población venezolana que ha llegado al Perú está constituida en su mayoría por jóvenes en edad productiva, en gran proporción altamente calificada, quienes proceden de centros urbanos. A pesar de que algunos tienen la oportunidad de permanecer en el país, hay otros que tienen la opción de continuar su jornada a los países del Sur, particularmente hacia Chile; esta migración en tránsito ha ocasionado retos y desafíos para la región de Tacna, que es el contexto del diagnóstico que se presenta en este documento.

En los últimos años, el aumento de flujos migratorios masivos desde Venezuela a países como Colombia, Brasil, Perú y Ecuador, entre otros, es particularmente notorio. Estos movimientos masivos exponen a los migrantes a múltiples riesgos no solo durante el tránsito migratorio, sino también cuando se llega al destino seleccionado. A pesar de esto, los migrantes deciden hacer estos movimientos ya que las motivaciones que los llevan a abandonar su país son múltiples, como los conflictos armados, las represiones políticas, la pobreza, la falta de oportunidades, entre otras, que hacen que se presenten las migraciones masivas como ha ocurrido en diferentes regiones del país. La migración venezolana es uno de los mayores éxodos que ha afectado la región suramericana, esto no significa que no haya otros países de origen que tengan como destino los países del sur del continente. Esta situación hace que los traficantes desplieguen estrategias para facilitar el paso entre fronteras, con todo y los riesgos que esto implica Ferrier y Kaminsky (2017).

En relación con los riesgos mencionados, es relevante analizar que pueden estar expuestos a diversos delitos que pueden atentar contra la integridad y bienes de las personas. Estas problemáticas se han venido identificando en diferentes países, por lo que se han desarrollado iniciativas para combatirlas, las cuales se han traducido en la elaboración de instrumentos internacionales que han marcado las legislaciones y las estrategias de acción.

Además de lo anterior, los riesgos más complejos tienen que ver con los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Darmmet & Sarmiento (2019) reconocen que parte de esta población que se traslada por la frontera sur del Perú en condiciones de migración irregular están expuestas a innumerables riesgos en los cuáles se pueden incluir las prácticas de explotación.

La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son unos delitos y vulneraciones de los derechos humanos. Existen una serie de factores individuales, familiares, contextuales y culturales que ponen en riesgo a determinados grupos de población de ser objeto de las organizaciones delictivas y redes criminales, estas hacen ofertas muy llamativas y logran captar el interés de estas personas, lo que las hace vulnerables a estas situaciones. Los grupos en mayor riesgo son los niños y las niñas, las mujeres y las familias migrantes. Aunque se tienen evidencias sobre estos factores y la forma como operan las redes, aún hay un camino por recorrer en el conocimiento de la trata de personas y del tráfico de migrantes particularmente, en lo que se refiere a estos delitos en las zonas fronterizas. Tanto la trata de personas como el tráfico ilícito de migrantes son fenómenos dinámicos en cuanto a los modos de operación, los perfiles de las víctimas de los tratantes y traficantes, ya que estos se van moldeando dependiendo de las circunstancias y normativas migratorias de los estados en los contextos en los cuáles ocurren.

La trata de personas es una de las peores prácticas y se considera un delito que implica que las personas sean tratadas por las redes y organizaciones criminales como objetos y mercancías. Adicionalmente, se considera una forma de violencia basada en género porque la mayoría de las víctimas son mujeres, niñas o personas que en razón de su condición de género son vulnerables a este delito. Esto se hace en función del beneficio económico de estas organizaciones y personas que están dedicadas a la trata de personas, negocio en las que las personas son vendidas, manipuladas, abusadas, ultrajadas física y psicológicamente, privadas de su libertad y forzadas a ejercer cualquier modalidad de explotación, por poco o ningún dinero a cambio (OIM, 2010). Las situaciones de tipo humanitario como los conflictos armados, la migración forzada, el desplazamiento, entre otros, han demostrado convertirse en contextos de alta vulnerabilidad para las personas para ser objeto de organizaciones de tratantes en todo el mundo.

Este negocio es operado por personas o redes de traficantes nacionales y transnacionales que actúan impunemente para obtener beneficios económicos y reclutan víctimas por cualquier método, ofreciéndoles mejorar su calidad de vida. La trata de personas es un problema complejo, sus causas son múltiples y sus consecuencias son tan graves que trascienden el ámbito individual y familiar para producir efectos sobre la sociedad; el tejido social en su conjunto sufre un deterioro como consecuencia de este ilícito. En muchas ocasiones, cuando las víctimas logran salir de la situación, es difícil que reinicien su proyecto de vida, pues su salud física y emocional ha sufrido un franco deterioro.

Perú es considerado un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas. La modalidad más frecuente es la trata interna con finalidad de explotación sexual. En el Plan nacional de lucha contra la trata de personas PNLCT-(2017) se plantea que la trata de personas en el Perú se concibe como un fenómeno multicausal y complejo. Según el Informe de la Defensoría del Pueblo “Abordaje judicial de la trata de personas (2020)”, la mayoría de las víctimas de trata de personas en Perú son mujeres, niñas, niños y adolescentes, en gran proporción con fines de explotación sexual.

En relación con el tráfico ilícito de migrantes, se considera que este delito constituye una infracción contra la legislación migratoria de un estado y ha permanecido en las dinámicas migratorias en las últimas décadas. Esta se presenta como una forma de facilitación de la migración irregular, en la que terceras personas ayudan a otra u otras a ingresar a un estado, del cual no se es nacional, burlando o evadiendo los controles migratorios. Puede realizarse a través de las fronteras físicas de un estado o a través de puertos o aeropuertos.

El tráfico ilícito de migrantes implica un cruce de fronteras internacionales, es importante tener en cuenta que en este fenómeno se dan innumerables situaciones y condiciones para los migrantes que no son favorables para ellos. Este escenario, en el que la migración en tránsito toma lugar, se facilita en algunos países por su ubicación geográfica y su contexto socioeconómico. Uno de los riesgos más grandes para los migrantes es cuándo no cuentan con la debida documentación y los permisos necesarios para transitar de un país a otro, lo cual se configura como tránsito irregular. Esta situación está asociada con el tráfico ilícito de migrantes pues permite que se den rutas alternas que facilitan el tráfico. Por lo anterior, existen algunos corredores migratorios que se van fortaleciendo a través de los años, dado que se convierten en las mejores vías para llegar a los países de destino seleccionados por los migrantes, quienes van en tránsito irregular. De esta manera, los migrantes logran llegar al país de destino y permanecen en condición de irregularidad por tiempos indefinidos, lo cual, sin duda, no es de beneficio para los países de acogida.

El tráfico ilícito de migrantes es un hecho que también vulnera los derechos de las personas que caen en estas organizaciones, las cuales se aprovechan de las necesidades de la población. Por la condición de ilegalidad del tráfico, es muy difícil obtener datos o estadísticas tanto a nivel mundial como local (Migration Portal Data, MPD, 2021).

El análisis de la dinámica de la trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes que se hace en este informe se refiere particularmente a la región de Tacna en el Perú que por su condición de región fronteriza presenta unas características específicas en el tema migratorio. Por tal razón es necesario enfatizar que el presente estudio ha tenido en cuenta dos situaciones relevantes: i) los flujos migratorios de diferentes países de la región, en especial aquella migración procedente de la República Bolivariana de Venezuela, y ii) la emergencia sanitaria referente a la pandemia ocasionada por el COVID-19 que ha tenido un impacto mundial y ha incidido en la migración (Trafficking in persons report, 2021).

Teniendo en cuenta la región en la que se llevó a cabo el presente diagnóstico, es relevante analizar algunas condiciones de dicha región que permiten considerar los posibles impactos que estos flujos migratorios tienen en la región y las situaciones que se presentan en cuanto a la llegada masiva de esta población, que si bien es cierto no permanecen en su totalidad en Tacna pues, a raíz de la pandemia, algunas de estas familias deciden permanecer en esta región. Esta situación debe ser profundizada posteriormente. Para el año 2007, la variación poblacional en el Perú fue de 1,57%, localizando este porcentaje en un periodo de tiempo de 14 años (entre 1993 y 2007). De este porcentaje global, Tacna registró un 35% de crecimiento poblacional. La migración interna, particularmente hacia esta región, tiene diferentes fines como la búsqueda de oportunidades laborales, el comercio, el reencuentro familiar, entre otros (Darmmet & Sarmiento, 2019).

Por todo lo anterior, y en particular por la situación que se presenta en las zonas fronterizas con los migrantes, especialmente procedentes de Venezuela, la OIM de Perú encargó el presente estudio, cuyo propósito es realizar un diagnóstico situacional de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Los hallazgos del presente estudio, de corte cualitativo, son un insumo para plantear recomendaciones al Gobierno peruano relacionadas con las necesidades de estas poblaciones, a fin de fortalecer el desarrollo de políticas y programas para garantizar una migración regulada, organizada y segura.