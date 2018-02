Boletín Informativo de Emergencia N° 735 (Primer Boletín) | 11 de febrero de 2018, hora: 11:00 am

Última información

 IGP: Cuatro nuevos sismos se registraron esta mañana y van 44 en lo que va del mes de febrero

Cuatro nuevos sismos se han registrado esta mañana en diferentes regiones del país, ninguno de ellos percibidos por la población, con lo que suman 44 movimientos telúricos en lo que va del mes de febrero, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

El primer sismo de hoy se registró a la 01.15 am en el distrito de Huancano (Ica), que alcanzó 3.5 grados de magnitud local. El segundo evento ocurrió a las 02:01 am en la localidad de Huancabamba (Pasco), también de 3.5 grados; el tercer movimiento telúrico se presentó a las 05:39 am en Sechura (Piura), de 4.1 grados; mientras que el último el distrito de Huambo (Arequipa), que alcanzó 3.5 grados. Ninguno fue percibido.

El IGP informó que del total de eventos sísmicos en el mes de febrero, seis fueron percibidos por la población y otros 38 no. El de mayor magnitud se registró en la víspera en el distrito de Atico, provincia de Caravelí, región Arequipa, que alcanzó 5.3 grados, alcanzando intensidad III y IV en Chala y Camaná. No se reportaron daños.

Los otros movimientos percibidos se localizaron en La Libertad (5 grados) el 1 de febrero;

Tacna (4.8 grados) el 4 de febrero; Arequipa (5 grados) el 5 de ese mes; Arequipa (4.3 grados) el día 7 y en Chiclayo (4.1 grados) el 10 de febrero.