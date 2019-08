Alcalde de Lima, Presidente de COPAL y Representante de UNICEF lideraron caminata por la no violencia hacia la niñez

“Lima: Ciudad que se juega por la no violencia hacia la niñez”, es una iniciativa en la que también participan líderes de organizaciones de niñas, niños y adolescentes y deportistas.

Con esta caminata concluyó la primera etapa de una campaña que busca el compromiso ciudadano por una sociedad sin violencia para la niñez.

Ciudadanía dejó expresado su compromiso por la NO Violencia hacia la Niñez en una gran camiseta peruana que fue entregada al Alcalde de Lima

Lima, 15 de agosto del 2019.- Con los lemas: “Corre por pasión, no por temor”; “Patea para golear, no para golpear”, y “Grita para alentar, no para atacar” se desarrolló hoy la caminata Lima: Ciudad que se juega por la NO violencia hacia la niñez, que estuvo liderada por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz; el presidente del Comité Organizador de Lima 2019, Carlos Neuhaus y la Representante de UNICEF, Ana de Mendoza.

Con esta caminata concluyó la primera etapa de una campaña que busca el poder movilizador del deporte para promover el compromiso ciudadano por una sociedad en la que niñas, niños y adolescentes puedan crecer y vivir sin violencia.

“Somos la capital de los mejores Juegos Panamericanos de la historia. Todos hemos sido testigos que el deporte une, alienta, crea lazos. Frente a ello la violencia no tiene espacio y ese es el legado social que nos deja Lima 2019. Hacer de nuestra ciudad un lugar cada vez más justo que pueda ser disfrutado por todos como lo merecemos, sin ningún tipo de violencia sobre todo hacia nuestros niños y adolescentes”, sostuvo el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

Por su parte el presidente de Lima 2019, Carlos Neuhaus señaló: “Lima 2019 ha movilizado a los peruanos en una forma nunca antes vista. En esta caminata, estamos mostrando a la gente el legado social que también nos dejan los Panamericanos. Una sociedad unida entre deportistas, voluntarios, niños, niñas adolescentes, representantes del sector privado, población. Todos unidos en torno al deporte para decirle No a la violencia”.

Durante su participación, Ana de Mendoza, Representante de UNICEF recordó que “el deporte moviliza multitudes, pero además desarrolla en quienes lo practican habilidades blandas, claves para la prevención de la violencia. Por ello, UNICEF considera al deporte un aliado estratégico en la construcción de sociedades libres de violencia y ve en certámenes como los Panamericanos y Parapanamericanos una oportunidad valiosa para la prevención y la acción”.

En este recorrido, participaron los niños, niñas y adolescentes del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA), de La Onda de Mi Cole (juego inter escolar promovido por UNICEF y Prisma), del Comité Metropolitano de Estudiantes (COMETE) y de la Casa de los Petisos. También estuvieron presentes la Viceministra de Gestión Pedagógica, Patricia Andrade y la Embajadora del Reino Unido, Kate Harrisson, así como alcaldes distritales de Lima Metropolitana, quienes con su presencia expresaron su adhesión a esta noble causa.

Como se recuerda, previo al inicio de los Juegos Panamericanos el alcalde de Lima, el presidente de Copal y representantes de UNICEF firmaron una gran camiseta peruana, y de esta manera se unieron a la lucha contra todo tipo de violencia. Posteriormente, se sumaron a la firma de esta prenda otras autoridades, así como los ciudadanos.

Para mayor información, contactar en la Municipalidad de Lima a Vanesa García, celular 920741060 y en UNICEF a Elsa Ursula, celular 991982525

Marilu Wiegold

Especialista en Comunicación y Alianzas

UNICEF

Teléfono: 613-0706

Teléfono: 997-573-218

Correo electrónico: mwiegold@unicef.org

Sandra Esquén

Asociada de Comunicación

UNICEF

Teléfono: 613-0756

Correo electrónico: sesquen@unicef.org