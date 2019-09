Ya no quedan focos de incendio en el Chaco paraguayo, afirma ministro

Asunción, IP.- La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) informó que actualmente no quedan focos de incendios en el Chaco paraguayo. El titular de la institución, Joaquín Roa, afirmó que las plataformas tecnológicas confirman que ya no se registran fuego en las zonas de la Reserva Chovoreca y Bahía Negra.

«Nosotros realizamos un último sobre vuelo en la base cinco y la Reserva Chovoreca y ya no tenemos más focos de incendios, eso está confirmado mediante la plataforma tecnológica, por lo tanto puedo anunciar que los valientes combatientes del Cuerpo de Bombreros, la Secretaría y de la Fuerza Aérea además de productores de la zona estamos en pleno festejo y ellos ya van a ir a un merecido descanso a sus hogares», reconoció Roa.

No obstante ante cualquier eventualidad sostuvo que un contingente de gente se quedará hasta el martes para estar vigilantes. «Nosotros vamos a quedar en aprestos hasta el martes, vamos a dejar los dos helicópteros, acabo de hablar con el comandante de las Fuerzas Aérea, el general Paredes, para dejar en observación y el martes si Dios permite estaremos cerrando las opoeraciones», afirmó el titular de la SEN en contacto con la 730AM.

Por otro lado Roa realizó un llamado de conciencia a la ciudadanía para que ya no sigan quemando en la zona. «Rogamos que ya no quemen sus campos. Desde el helicóptero vemos mucha gente quemando los montes. Ya no sabemos qué hacer con ellos, ya hicimos campañas de educación en las radios ya hablamos en las escuelas, pero siguen quemando», concluyó el ministro.