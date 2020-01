Salud habilita central de Informe y Monitoreo sobre la epidemia del dengue a nivel nacional

El Gobierno Nacional pone a disposición de la ciudadanía una central web de informe y monitoreo sobre la situación de la epidemia del dengue en nuestro país. En dicha plataforma puede encontrarse el boletín semanal de Arbovirosis elaborado por la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Los datos pueden verse en línea en este link: CIFRAS DEL DENGUE

VIRUS SE CONCENTRA EN CAPITAL Y CENTRAL

El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud informó que según el último reporte de hoy, el 90% de los casos de la enfermedad se concentra en el departamento Central y Asunción. Existen 2244 casos de dengue, los más frecuentes los del cerotipo 2 y 4.

“Prácticamente el 100 % de los barrios de Asunción registran notificaciones, de los cuales, los barrios con mayor cantidad de notificaciones son San Vicente, Barrio Obrero, Sajonia”, sostuvo el Dr. Guillermo Sequera, Director General de Vigilancia de la Salud.

RECURSOS HUMANOS, INSUMOS Y MEDICAMENTOS EN HOSPITALES

Por su parte el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, destacó que la contratación de recursos humanos y la reprogramación para la compra de insumos y medicamentos para atender a los pacientes con dengue, se efectuó sin necesidad de la declaración de emergencia.

“La contratación discrecional de recursos humanos o la reprogramación de recursos para comprar insumos y medicamentos se dan sin necesidad de la declaración de emergencia. De hecho, estuvimos anunciando que la mayor parte de 700 recursos humanos ya están distribuidos en varios hospitales. Ayer estuve firmando varias resoluciones, pero durante el fin de semana los refuerzos se han instalado en varios hospitales”, significó el secretario de Estado.

Otro punto destacado por el ministro Julio Mazzoleni es que la planificación realizada hace un tiempo, permite contar con 3 meses de stock de medicamentos e insumos para atender a los pacientes en los hospitales públicos del país.

CAMAS PREVISTAS PARA INTERNACIÓN

En otro momento, el ministro de Salud informó que las camas previstas para las internaciones por dengue, no fueron utilizadas en su totalidad en los hospitales. “Las camas que también fueron previstas para internaciones de dengue están disponibles, no han sido utilizadas en tu totalidad. Esto no significa minimizar el impacto de una epidemia de gran envergadura, pero la mayor parte de los pacientes que es atendida, sólo una pequeña proporción es la que queda internada y otra, recibe atención por unas horas y es derivada a su domicilio para reposo”, puntualizó.

Mencionó asimismo que la atención a los pacientes que acuden a consultar, incluye los análisis laboratoriales.