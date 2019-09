Gobierno sigue trabajando y suma dos aviones bomberos argentinos para combate a incendios

El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, aseguró que están trabajando incesantemente para evitar que el fuego siga propagándose en el Chaco. Aseguró que el Gobierno destinará todos los recursos necesarios y confirmó que el presidente Mario Abdo Benítez viajará por tercera vez a las zonas afectadas.

Roa acudió este lunes 16 de septiembre, a Palacio de Gobierno para informar al mandatario Abdo Benítez sobre la situación actual en el Chaco, golpeado por los incendios forestales. Tras finalizar el encuentro conversó con los medios de comunicación y confirmó que el presidente se trasladará por tercera vez entre esta tarde y primeras horas de mañana martes al Chaco, para seguir de cerca los trabajos que se realiza para sofocar los incendios forestales.

“La semántica del fuego es justamente esa, es decir donde los puntos ígneos quedan en los troncos y algunas veces en otros materiales inflamables y con los fuertes vientos que tenemos en el Chaco paraguayo hace que cualquier partícula tenga que saltar o desplazarse y tengamos nuevamente un foco de incendio”, explicó al tiempo aclarar que no todos los focos detectados representan un incendio forestal.

Asimismo, el jefe de Estado instruyó al ministro Roa para que converse con la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, de tal forma a reforzar las investigaciones de los agentes ambientales para identificar a potenciales responsables de la propagación del fuego.

La semana pasada, el Ejecutivo declaró la emergencia ambiental en los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, zonas más afectadas por el fuego. Requerido sobre la posibilidad de extender esta declaración a nivel nacional, el alto funcionario estatal afirmó que hasta el momento los recursos con que cuenta el Gobierno son suficientes, por lo que no cree necesario tomar dicha acción administrativa.

De acuerdo a los datos manejados por el Instituto Forestal Nacional (Infona) suman 120.000 las hectáreas que fueron consumidas por el fuego. Los focos de calor de las últimas 24 horas en territorio paraguayo se concentran en los departamentos de Alto Paraguay, Concepción, San Pedro y Amambay.

En otro momento anunció que negociarán con el Gobierno chileno la adquisición de químicos especiales que le darán una mayor efectividad a los aviones hidrantes. “Con estos retardantes el chorro de agua lanzado por los aviones permite que no se tengan que evaporar muy rápidamente antes de llegar al foco de calor”, exteriorizó.

No hay poblaciones directamente afectadas

En entrevista con Radio Nacional del Paraguay el ministro dijo hoy que no hay poblaciones afectadas directamente por los incendios que necesiten ser evacuadas.

Indicó que actualmente se tienen tres frentes de trabajo, en estancias de las zonas de Chovoreca y Fuerte Olimpo donde continúa el combate desde las primeras horas de este lunes y en la Bella Vista Norte, donde técnicos de la SEN fueron enviados a evaluar las necesidades para el trabajo de combate.

“El Gobierno está trabajando a brazo partido con todo ‘un ejército de gente’ para que estos fuegos no continúen propagándose. Estamos combatiendo en el monte metro a metro, no vamos a bajar la guardia y estamos para eso, no vamos a descansar”, añadió.

Se sumarán dos aviones más

El ministro de Emergencia Nacional también adelantó que se contará con dos aviones más para reforzar las operaciones de combate al fuego.

“A las 13:00 horas, estamos recibiendo 2 aviones más procedentes de la Argentina, gestión hecha por el mismo Presidente de la República y el titular de la Dinac, Edgar Melgarejo. Y vamos a destinar uno a Bahía Negra y otro a Base 5 para continuar las operaciones de combate”, manifestó.

Igualmente, el ministro Joaquín Roa anunció que el mandatario en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, pone a disposición de la Secretaría de Emergencia Nacional un camión de propiedad del Gabinete Militar que va estar transportando combustible por tierra hacia el Chaco paraguayo.

“En la medida de que se vaya necesitando estamos en condiciones de contratar más aviones. Se habló la necesidad de traer el súper tanque, y si trajésemos el súper tanque, tendríamos que operar o desde Silvio Pettirosi o desde Mariscal Estigarribia”, indicó el ministro Roa.

Aviones utilizados son los adecuados

Por otro lado, en conversación con Abc Cardinal, Roa señaló que los aviones con los que actualmente se están combatiendo los incendios son los adecuados para el trabajo y que en caso de haber necesidad se seguirá incorporando más unidades. Afirmó que el supertanker de 150.000 litros de capacidad no es el apropiado para el tipo de incendio que se tiene y las características logísticas de la zona.

“Si el fuego estuviera concentrado y tuviera un frente de 5 a 10 kilómetros sí, con dos o tres pasadas de este avión a lo mejor se controla, pero esto es aislado, se prende acá se prende allá, y estos avioncitos son versátiles. La versatilidad y la efectividad de este tipo de máquinas es excelente para el tipo de incendio con el cual estamos lidiando en el Chaco”, dijo.

Actualmente son dos helicópteros y cinco aviones los que se utilizan en el combate a los focos de incendio y al mediodía de este lunes se incorporan otras dos aeronaves de matrícula argentina, los cuales podrían ser enviados a la zona de Bella Vista Norte, según la necesidad, explicó el ministro.

Mandatario pospone viaje a Roma

El ministro confirmó que ante la situación de emergencia que se genera a raíz de los incendios forestales registrados en el Chaco paraguayo, el presidente de la República suspendió su viaje a la ciudad del Vaticano, que estaba programado para este martes 17 de setiembre.

“El Presidente de la República me ha reconfirmado que él ha suspendido su viaje a Roma por la preocupación y el estado en cual en este momento se encuentran los frentes de incendios que tenemos en el Chaco”, mencionó.