Se lanza en Panamá ‘Somos lo Mismo’, campaña de solidaridad destinada a refugiados y migrantes

Ciudad de Panamá – El ACNUR, la Agencia de Refugiados de la ONU, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), presentaron la semana pasada la campaña #SomosLoMismo, que promueve el respeto, la solidaridad y la empatía entre los panameños y los extranjeros.

Ante el creciente clima de tensión en la opinión pública a nivel nacional como regional debido a la llegada de personas de otros países, principalmente de Venezuela, se han generado manifestaciones de intolerancia, rechazo y estigmatización. Por ello, el ACNUR y la OIM en Panamá presentaron la mencionada campaña el sábado pasado (8/12).

La campaña está compuesta por una serie de videos y gráficos que destacan el modo en el que la movilidad nos humaniza y es una oportunidad de desarrollo para todas las personas involucradas en este proceso. Los videos serán distribuidos a través de redes sociales con el hashtag #SomosLoMismo, y con el apoyo de influenciadores digitales que se han unido a la campaña.

"Esta no es mi tierra, pero es aquí donde me he desarrollado. Aquí es donde me formé y eduqué a mis hijos,” dijo Carmen, una madre colombiana que vive agradecida con Panamá y que compartió su historia en #SomosLoMismo.

“Panamá ha sido y sigue siendo un lugar de acogida para refugiados, migrantes y desplazados. Durante muchos años, hemos visto acciones de solidaridad y empatía inigualables por parte de la sociedad panameña” manifestó Renee Cuijpers, Representante Regional Adjunta del ACNUR en Panamá.

“Queremos hacer un llamado que permita reconocer que todos, sin importar nuestra nacionalidad, queremos aportar a este país que continuamente ha abierto las puertas a quienes más lo necesitan” indicó Cuijpers.

"Panamá ha sido históricamente un país anfitrión para todos aquellos que buscan reconstruir sus vidas. Con esta campaña procuramos llegar hasta la esencia que ha caracterizado a este país que es conocido con el nombre de Puente del Mundo, Corazón del Universo,” dijo Santiago Paz, Jefe de Misión de la OIM Panamá.

En Panamá hay más de 10.000 refugiados y solicitantes del estatus de refugiado. La mayor parte de los refugiados proceden de América Latina, principalmente de Colombia, aunque recientemente ha habido un aumento en la cantidad de solicitantes de Venezuela, Nicaragua y El Salvador. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Panamá, hay aproximadamente 422.000 migrantes que en su mayoría proceden de Colombia, Venezuela y Nicaragua.

La contribución de la OIM a esta campaña fue posible gracias a fondos aportados por la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM por su sigla en inglés) del Departamento de Estado de los EE.UU.

