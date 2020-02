DIH en Panamá y Caribe: proteger a las personas y los bienes afectados por los conflictos armados

La Delegación Regional del CICR para Panamá y el Caribe trabaja, junto a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y las autoridades nacionales en la región, para su adecuada difusión e implementación.

Panamá y el Caribe son claves para la difusión de los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Históricamente las Sociedades Nacionales, con el apoyo del CICR, han promovido la difusión del DIH y su implementación en las leyes nacionales de los países en la región.

Panamá

Las primeras actividades del CICR en Panamá inician con la intervención militar de los Estados Unidos en diciembre de 1989, a raíz de la cual el CICR empezó con visitas a las personas privadas de libertad vinculadas con el conflicto. Con el tiempo, las visitas fueron redirigidas a personas que se encontraban privadas de libertad relacionadas con el conflicto armado en Colombia y que se desplazaron a Panamá atravesando la selva y estableciéndose en la provincia de Darién.

Panamá también trabaja para un mejor entendimiento del DIH. Con este fin, el CICR ha firmado un Convenio de Cooperación con el Ministerio de Seguridad Pública para difundir e integrar las normas internacionales vinculadas con los conflictos armados y otras situaciones de violencia al interior de sus estamentos de fuerza pública. En base a este Convenio, el CICR puede brindar capacitaciones en DIH a la vez que asesorar en el desarrollo de normativa, manuales y reglas de procedimiento sobre la materia.

Cuba

Cuba, además de ciclos de formación en DIH, recibe cada dos años seminarios internacionales de alto nivel sobre DIH junto a varios países de la región, coorganizados con el CICR. Además, es la sede del curso HELP (Health Emergencies in Large Populations). El HELP forma profesionales en los métodos, la práctica y los principios de la acción humanitaria, en respuesta a desastres y crisis mayores, con un enfoque en las respuestas de salud pública, atención de salud y ética. El HELP contribuye al desarrollo académico en la formación, investigación y evaluación, en el ámbito de la acción humanitaria en desastres y conflictos armados. La organización de esta plataforma anual está a cargo de la Escuela Nacional de Salud Pública, el CICR y la Cruz Roja Cubana.

Comisiones Nacionales para la Aplicación del DIH

En Panamá y el Caribe, dos países han avanzado en la conformación de las Comisiones para la Aplicación del DIH: Panamá y República Dominicana.

En Panamá, fue creada por decreto en 1997 la Comisión Nacional Permanente para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario (CP-DIH). Este organismo apoya al Estado en la implementación del DIH, particularmente en el ámbito de la adopción de marcos jurídicos. A lo largo de los años, la comisión ha cumplido un papel fundamental en la implementación del DIH al nivel nacional, inclusive en lo que atañe a su difusión y promoción. Resultado de lo anterior, Panamá es un Estado parte en los principales tratados de DIH.

Además, Panamá ha adoptado varias leyes para implementar obligaciones que derivan de los tratados de DIH, inclusive mediante reformas a su código penal y la protección de los emblemas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Gracias a las gestiones del CICR y la Cruz Roja Panameña con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la CP-DIH actualmente está en proceso de reagruparse y asumir funciones, después de varios años inactiva.

En República Dominicana, la Comisión de DIH reanudó su trabajo después de cuatro años de inactividad, con el apoyo de la Cruz Roja Dominicana y el CICR. La Comisión tiene en agenda tratar los temas referentes a la señalización de bienes culturales, la implementación del Documento de Montreux (sobre obligaciones jurídicas internacionales y buenas prácticas de los Estados en las operaciones de empresas militares y de seguridad privadas durante conflictos armados) y la ratificación de algunos tratados como el de prohibición de armas nucleares, entre otros temas.

Ambas comisiones tienen entre sus miembros a representantes de sus respectivas Sociedades Nacionales.

Conferencia Internacional de la Cruz Roja

Durante la pasada 33 Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Ginebra se aprobó la resolución sobre DIH que sugiere pasos específicos anclados en la implementación nacional. La Resolución es un llamado a volver a lo básico. Proporciona una opinión de cómo los Estados pueden garantizar que las diferentes entidades, como las fuerzas armadas, los funcionarios públicos, los parlamentarios, los jueces o las comisiones nacionales de DIH - donde existan- desempeñen debidamente su papel en el fortalecimiento de la implementación nacional. En situaciones de conflicto armado, el DIH procura equilibrar la necesidad militar con la humanidad y lo hace de una manera pragmática. Para que las partes en conflicto desempeñen adecuadamente este papel, se requiere respeto e implementación.