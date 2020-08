Sindh Rain Situation Update by HANDS, 26th August-2020

Monsoon rain continued on 25th August 2020 in different Districts of Sindh including Karachi,

Tharparkar, Umerkot, Mirpurkhas, Hyderabad, Matiari, Shaheed Benazirabad, Badin, Tando Jam,

Tando Mohammad Khan, Tando Allahyar, Tando Bago, Thatta, Sujawal, Sanghar, Naushehro Feroz, Jamshoro, Dadu, Larkana and Qambar Shahdadkot.

According to Pakistan Meteorological Department that maximum Rain recorded in Dadu 142 mm, Karachi (Faisal Base 134, Gulshan-e- Hadid 122, Nazimabad 91, Saddar 88, Landhi 85, Old Airport 81, University Road 79, Saadi Town 72, Masroor Base 68, Jinnah Terminal 67, North Karachi 50, Surjani Town 46, Kemari 24). Pad Edan 110, Thatta 89, Moen jo Daro 82, Larkana66,

Mirpurkhas 54, Shaheed Benazirabad 49, Sanghar (Khipro 180 mm, Sangahr 40, Tando Adam 28,

Sinjhoro 12, Shahdadpur 8, Jam Nawaz Ali 02), Tando Mohammad Khan 64 mm, (Tando Ghulam Hyder 50 and Bulri Shah Karim 45), Jacobabad 23 mm, Chor 17, Mithi 13, Rohri 12, Sukkur & Hyderabad 06 and Badin 01.