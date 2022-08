La Belgique offre une aide d'urgence au Pakistan via B-FAST

Depuis le début du mois de juillet, des inondations massives ont affecté une centaine de districts au Pakistan, en particulier dans les provinces du Baloutchistan (ouest du pays) et du Sindh (sud). Elles sont la conséquence d’une pluviosité exceptionnelle dans la région. Le bilan humain et matériel des inondations est très lourd: l’on dénombre plus de 1000 morts et de nombreuses infrastructures ont été détruites. À la suite de ces inondations, le Pakistan a lancé un appel à l’aide internationale.

En réponse à cette demande d’aide, la Belgique, via B-FAST, va offrir au Pakistan 300 tentes permettant d’abriter un total de 1800 personnes.

La Belgique tient à exprimer sa solidarité avec les autorités et la population du Pakistan dans ces circonstances difficiles.

Le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement coordonne cette mission B-FAST, un mécanisme dans lequel le Cabinet du Premier ministre est également impliqué, ainsi que le SPF Santé publique, la Défense, le SPF Intérieur et le SPF Stratégie et Appui (Bosa) pour le soutien logistique et administratif.

Vous trouverez de plus amples informations sur le mécanisme B-FAST ici : https://b-fast.be/fr

