West Africa Key Message Update : Des niveaux préoccupants d’insécurité alimentaire malgré la reprise progressive des échanges commerciaux, août 2020

Key Messages

Excepté dans les zones de conflits où l’accès aux terres de culture reste très limité, ailleurs les activités agricoles se déroulent sans entrave majeure grâce à une bonne pluviométrie et l’accès relativement satisfaisant aux intrants et à la main d’œuvre et ce, malgré la pandémie de la COVID-19. Les attaques de la chenille légionnaire d’automne restent limitées et maitrisées. La situation acridienne reste calme et le risque d’une invasion acridienne au Sahel à partir de l’est de l’Afrique s’amenuise. Les perspectives de récoltes 2020/21 supérieures à la moyenne restent valables avec toutefois des baisses dans les zones de conflits et particulièrement dans certains États du nord-est, nord-ouest, et les États centraux du Nigeria en raison de facteurs attribués à la COVID-19, notamment une capacité inférieure à acheter des intrants et à embaucher de la main-d'œuvre agricole.

Le commerce intérieur et extérieur s’améliore grâce à l'assouplissement continu des restrictions nationales et régionales contre la COVID-19. Les marchés sont suffisamment approvisionnés à des niveaux inférieurs à la moyenne mais tout de même suffisant pour satisfaire la demande jusqu’aux prochaines récoltes. Cependant dans le Grand bassin du Lac Tchad, la région du Liptako Gourma et celle du Tibesti au Tchad, les marchés restent perturbés en raison de l'insécurité. Au Nigeria, l’approvisionnement pourrait être entravé par la décision de la Banque centrale du Nigeria d’ajouter le maïs à la liste des 41 produits d’importation interdits afin d’accroître la production locale et stimuler la reprise économique.

Les prix des céréales sont restés globalement stables comparativement à l’année dernière à la même période sauf dans les zones touchées par des déficits et / ou des ruptures d'approvisionnement comme le Niger et le Sénégal et dans les pays côtiers non-XOF où les prix du riz local et importé sont restés nettement supérieurs moyenne, aggravée par la dépréciation de la monnaie. Dans la Nigeria, l'Agence de réglementation des prix des produits pétroliers a augmenté le prix à la pompe du litre de 16,4%, ce qui aura un impact supplémentaire sur les coûts de transport, qui a entraîné une hausse des prix des denrées alimentaires. Malgré la hausse la hausse des prix observée sur les petits ruminants en juillet à l’occasion de la Tabaski, le commerce de bétail reste en général perturbé par les restrictions de mouvement liées à la COVID-19 et l'insécurité / conflits dans certaines zones pastorales.

La majorité des zones restera en Minimale (Phase 1 de l’IPC) jusqu’en janvier 2021 et Stress (Phase 2 de l’IPC) pour certaines y compris de nombreux ménages urbains durement touchés par les mesures de restriction relatives à la COVID-19 qui diminuent l’œuvre des moyens de subsistance habituels et conduisent à une baisse des revenus et du pouvoir d'achat. Dans les zones affectées par l’insécurité civile comme le centre et le nord de la région de Tillabéry, le nord de Tahoua, la région de Diffa et l’extrême sud de la région de Maradi au Niger, dans les provinces du Loroum, Soum et Sanmatenga au Burkina Faso, Stress ! (Phase 2 ! IPC) demeurera jusqu’en Septembre grâce aux assistances alimentaires planifiées et mises en œuvre. Il en sera de même pour les ménages pauvres de la zone de culture pluviale en Mauritanie, plus exposée à l’effet cumulé d’une soudure précoce et d’une perte de revenu résultant des mesures restrictives de la COVID-19.