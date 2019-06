UNOWAS Magazine N8 - Juin 2019

« DES ÉLECTIONS PACIFIQUES »

Deux pays majeurs en Afrique de l’Ouest et le Sahel ont conduit des élections présidentielles qui se sont déroulées pacifiquement et ce malgré un report de la date du scrutin dans l’un et quelques incidents dans l’autre. Il s’agit du Sénégal et du Nigeria.

Des pays majeurs par leur position géostratégique, leur vitalité économique et politique, leur histoire, mais aussi et surtout, par la détermination des deux populations à vouloir réaliser un avenir meilleur à travers un vote responsable, libre et pacifique.

Cette force tranquille qui traverse également d’autres pays de la sous-région en dit long sur la maturité politique, notamment des jeunes, et sur l’engagement de toutes les catégories sociales dans les processus électoraux.

D’autres pays dans la sous-région vont organiser des élections présidentielles et législatives d’ici la fin de cette année et en début de l’année prochaine. Elles marqueront, sans aucun doute, une étape importante dans la consolidation de la démocratie en Afrique. Elles constitueront également une opportunité pour amorcer de nouveaux projets de société, susceptibles de répondre aux attentes des populations.

Mais ces attentes sont tellement grandes que les élections polarisent les tensions et produisent, dans certains cas, des violences. C’est dire l’importance de l’engagement de tous pour des élections respectueuses des lois et des constitutions en vigueur. C’est dire aussi l’importance du rôle de tous les acteurs dans le maintien de la cohésion sociale et de la paix.

A voir la mobilisation de la jeunesse durant les élections présidentielles au Sénégal et au Nigeria, et leur participation active en tant qu’électeurs, mais aussi en tant membres des organisations de la société civile, comme l’initiative « Pas trop jeune pour se présenter » qui visait à réduire l’âge limite pour se présenter aux élections au Nigéria et dans le monde, nous sommes en droit d’espérer que la jeunesse africaine aura un rôle de plus en plus prépondérant dans la tenue des élections, et in fine, dans la consolidation de la démocratie.

Malgré un contexte sécuritaire marqué par la menace persistante de Boko Haram, les initiatives de dialogue et de paix qui se sont tenues avant les élections présidentielles au Nigeria, par exemple, ont montré la détermination des autorités nationales, locales, et tous les acteurs à sensibiliser les électeurs pour que l’élection se déroule dans la paix et le respect des autres partis.

Au Sénégal, le pays de la Teranga, les appels au calme des autorités nationales, des acteurs politiques et de la société civile après quelques incidents observés durant la campagne électorale, ont également montré la mobilisation de tous pour assurer un scrutin sans violence.

Alors que la sous-région s’apprête à vivre une autre série d’élections présidentielles, il est important de rappeler que chaque citoyen, chaque institution doit jouer pleinement son rôle pour assurer des élections pacifiques, libres et démocratiques.

Le candidats élus auront la responsabilité de mettre en œuvre leurs programmes de développement. Ils auront également l’obligation de répondre aux attentes de leurs citoyens.