UNOWAS Magazine N18 - septembre 2022

UNOWAS/CNMC : 20 ans d’engagement pour la promotion de la paix et la prévention des conflits

Le 30 août, l’UNOWAS et la CNMC ont célébré leur 20 ans d’engage- ment dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Cet évènement historique a été l’occasion de revenir sur le travail de l’UNOWAS et de la CNMC, et de présenter les principales réalisations accomplies au cours des 20 dernières années. Les anciens Représentants spéciaux (RSSG), Ahmedou Ould Abdallah, Said Djinnit (par vidéo-conférence), Mohamed Ibn Chambas ; le RSSG Wane de la MINUSMA, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères Aissata Tall Sall, le procureur général et ministre de la Justice du Nigeria, Abubakar Malami, l’ambassadeur du Cam- eroun au Sénégal, Jean Ntonga, le président de la Commission de la CEDEAO, Oumar Alieu Touray et le haut représentants de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel, Maman Sidikou, et Ibrahima Fall, étaient presents, ainsi que les membres de la communauté diplomatique, les directeurs régionaux et les coordonnateurs résidents de l’ONU dans la sous- région.

En sa qualité de Chef de l’UN- OWAS et Président de la CNMC, le RSSG ANNADIF a souhaité la bienvenue aux invités et a réaf- firmé son engagement en faveur de la consolidation paix et de la démocratie en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Les précédents RSSG ont évoqué leurs expériences personnelles durant leur mandat et ont reconnu la nature évolutive du contexte politique et sécuritaire dans la sous-région.

Tous les intervenants ont exprimé leurs préoccupations sur les questions telles que l’extrémisme violent, le recul démocratique, et le positionnement et la concurrence géopolitique accrue entre les puissances étrangères dans la région. Le président de la Commission de la CEDEAO et le Haut Représentant de l’Union Africaine ont également souligné combien les partenariats entre les Nations Unies et les organisations régionales ont été cruciaux pour lutter contre ces défis.

La CMCN n’était pas en reste. En tant que modèle pour la résolution pacifique des conflits frontaliers, les réalisations louables de la CNMC ont été soulignées. Le chef de la délégation nigériane à la CNMC, et l’ambassadeur du Cameroun au Sénégal en tant que représentant du chef de la délégation camerounaise à la CNMC, ont tous deux félicité l’ONU pour son rôle dans la résolution pacifique du conflit frontalier entre leurs deux pays. Une attention particulière a été accordée à la démarcation physique de 2050 km sur les 2100 km de leur frontière commune et toutes les parties se sont en- gagées à achever le processus de démarcation.

Ensemble pour la paix - Joyeux 20ème anniversaire UNOWAS/ CNMC !