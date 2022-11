Situation et causes profondes de la piraterie et des vols à main armée en mer dans le golfe de Guinée - Rapport du Secrétaire général (S/2022/818)

I. Introduction

Le présent rapport est soumis en application du paragraphe 16 de la résolution 2634 (2022) du Conseil de sécurité dans laquelle le Conseil a prié le Secrétaire général de lui rendre compte, dans les cinq mois à venir et, à titre exceptionnel, à l’approche du dixième anniversaire du Code de conduite relatif à la prévention et à la répression des actes de piraterie, des vols à main armée à l’encontre des navires et des activités maritimes illicites en Afrique de l’Ouest et du Centre (Code de conduite de Yaoundé), de la situation dans le golfe de Guinée concernant les actes de piraterie et les vols à main armée et leurs causes profondes, notamment de tout lien possible ou éventuel avec le terrorisme en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale et au Sahel, de l’appui et des contributions de l’Organisation des Nations Unies, et de toute recommandation visant à appuyer et à renforcer davantage les efforts nationaux et la coopération régionale et internationale en vue de la lutte contre la piraterie et les vols à main armée dans le golfe de Guinée.

Le rapport couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 et fait ressortir les principales tendances et évolutions en la matière. Il s’appuie sur les informations reçues d’organismes des Nations Unies, dont la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, le Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix, le Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (BRENUAC), le Bureau de lutte contre le terrorisme, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), ainsi que d’organisations sous-régionales et régionales, dont la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Commission du golfe de Guinée et le Centre interrégional de coordination pour la mise en œuvre de la Stratégie régionale de sécurité et de sûreté maritimes en Afrique centrale et de l’Ouest. Le Secrétariat a également consulté des États Membres et a obtenu des informations des pays suivants : Allemagne, Bénin, Brésil, Cameroun, Chine, Côte d’Ivoire, Fédération de Russie, France, Gabon, Guinée équatoriale, Ghana, Inde, Irlande, Japon, Nigeria, Norvège et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.