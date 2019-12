Rapport Lac Tchad - Numéro : 12 (Août– Septembre 2019)

POPULATION VIVANT DANS LES ZONES LES PLUS TOUCHÉES 17.4 M

POPULATION DANS LE BESOIN 9.9 M

REFUGIES 237.746

La crise dans le bassin du Lac Tchad demeure une des crises humanitaires les plus graves au monde, affectant des millions de populations dans la région. La crise multiforme-sécuritaire, écologique et humanitaire- empêche la mise en oeuvre et le suivi des activités humanitaires.

Cette situation a des conséquences négatives sur les programmes humanitaires, obligeant plusieurs organisations humanitaires à ajuster leurs modus operandi ou à suspendre leurs activités dans certaines communautés.

Les ONG internationales font également face à des restrictions militaires ayant un impact sur leur capacité à atteindre les communautés affectées tout en garantissant la sécurité de leurs propres agents. Les groupes de coordination humanitaire mènent des appels afin de remédier à certaines de ces restrictions pouvant avoir un sérieux impact sur les ONG nationales et internationales et sur les communautés bénéficiaires. L’espace humanitaire se rétrécit et les populations les plus vulnérables, tels que les enfants et les personnes ayant leur charge, les jeunes filles et les femmes, sont exposés à de graves violations de leurs droits.

L’environnement opérationel est de plus en plus difficile pour les acteurs humanitaires. Au Nigeria, nous décrions l’exécution d’une humanitaire par ses ravisseurs, pendant que d’autres demeurent encore en captivité. La vague actuelle d’enlèvements est la plus élevée dans l’histoire du pays. L’accès aux enfants et aux personnes ayant leur charge reste aussi difficile à cause de la saison des récoltes.

POPULATION EN SITUATION D’INSECURITE ALIMENTAIRE SEVERE 4,7 M

ENFANTS SOUFFRANT DE MALNUTRITION AIGUE SEVERE 426,000

TOTAL PERSONNES DEPLACEES 2.5 M