Rapport Lac Tchad - Numéro : 11 (Juin – Juillet 2019)

POPULATION VIVANT DANS LES ZONES LES PLUS TOUCHÉES 17.4 M

POPULATION DANS LE BESOIN 9.9 M

RÉFUGIÉES 237.746

La crise dans le bassin du Lac Tchad demeure l’une des crises humanitaires les plus graves au monde, affectant des millions de populations dans la région. Les difficultés durant la saison des pluies en cours, combinées aux détériorations continues des conditions sécuritaires entravent les actions humanitaires rendant certaines zones inaccessibles. Des pluies persistantes entrainent des inondations et les équipes de Plan International conduisent des évaluations rapides des besoins ainsi que des plans de contingence dans les localités où les populations courent le risque d’être affectées.

En Juillet 2019, s’est tenu à Niamey au Niger le forum des Gouverneurs du bassin du Lac Tchad. Dans leur communiqué final, les Gouverneurs demandent aux acteurs intervenant d’unir leurs efforts pour la stabilisation, la culture de la paix et l’amorce d’un développement durable dans le bassin du Lac Tchad en privilégiant le dialogue et la coopération inter-frontalière.

La stratégie du Programme Lac Tchad de Plan International qui prend en compte la complexité de la combinaison de ces facteurs à travers l’approche du triple nexus, humanitaire-développement et cohésion sociale, demeure la réponse régionale de premier choix face à cette crise prolongée. Ce 11ème rapport partage les efforts menés durant les mois de Juin et Juillet 2019 par le programme, avec l’appui des différentes parties prenantes pour atteindre les objectifs fixés dans sa stratégie 2018-2023 et présente le niveau de financement.