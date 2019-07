Rapport Lac Tchad - Numéro : 10 (Mars – Mai 2019)

La crise dans le bassin du Lac Tchad dure depuis dix ans et demeure une des crises humanitaires les plus graves au monde, affectant des millions de populations dans la région.

Les attaques s’intensifient sur les militaires et les civils, et s’étendent à travers le Nigeria, le Niger et le Cameroun.

Une estimation de 42.000 civils nigérians ont quitté le Cameroun où ils s’étaient réfugiés suite à une attaque perpétrée en Janvier 2019 par les insurgés, pour retourner à Rann dans l’Etat de Borno au Nigeria. Rann était inaccessible durant plusieurs mois après l’incident. Cependant, suite à l’évaluation de la situation sécuritaire menée conjointement par les Nations Unies et les ONG internationales, le Service Aérien Humanitaire des Nations Unies (UNHAS) a commencé le transport humanitaire. Plan International a été la première organisation à visiter Rann après le retour des membres de la communauté pour conduire une évaluation rapide des besoins en protection des enfants, des adolescents et des jeunes en particuliers.

La région de Diffa fait face à une détérioration rapide de la sécurité, conduisant à un déplacement massif de 5.659 ménages (25.615 personnes déplacées) vers le centre urbain de Diffa et les villages environnants, répartis sur 27 sites d’accueil qui ont besoin d’assistance en aide humanitaire. La communauté humanitaire continue de se mobiliser et d’apporter les premières réponses d’urgence à ce nouveau déplacement des populations. Cependant de nombreux besoins non satisfaits existent (80% d’abris, 76% d’articles non alimentaires et 40% en sécurité alimentaire)