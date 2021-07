Rapport du Secrétaire général sur les activités du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (S/2021/612)

I. Introduction

II. Évolution de la situation et tendances observées en Afrique de l’Ouest et au Sahel

Suite à la série d’élections présidentielles et législatives qui ont eu lieu au cours de la période précédente et de la période à l’examen (voir S/2020/1293), de nouveaux gouvernements ont été installés dans plusieurs pays de la région. Au Niger, on a assisté au tout premier transfert de pouvoir d’un président élu à un autre. Au Bénin et au Ghana, les candidats sortants ont prêté serment pour un second mandat. À Cabo Verde et en Côte d’Ivoire, à la suite de leurs élections législatives respectives, de nouveaux gouvernements ont également été formés. En Côte d’Ivoire, il s’agit d’une évolution importante puisque tous les principaux dirigeants politiques et leurs partis ont participé aux élections après une interruption de 10 ans, ce qui contraste fortement avec l’élection présidentielle de 2020, que certains segments de l’opposition avaient boycottée. Les initiatives en faveur du dialogue et de la réconciliation nationale ont progressé dans plusieurs pays, bien qu’à un rythme inégal et, dans certains cas, lentement. Si, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, le dialogue et la recherche de consensus entre les acteurs politiques ont débouché sur des gestes et des signes de réconciliation, en Guinée, le nouveau cadre permanent au service du dialogue politique et social n’a pas encore démarré ses activités. Au Niger et en Gambie, le dialogue politique et les délibérations sur la réforme constitutionnelle restent dans l’impasse.

La période considérée a également été marquée par l’impression croissante d’un recul de la démocratie dans toute la région, en raison de l’opinion répandue selon laquelle les institutions de l’État et les processus de réforme, ainsi que les restrictions mises en place pour lutter contre la propagation de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), avaient été manipulés pour empêcher les opposants politiques de se présenter aux élections et pour limiter les activités des partis d’opposition, des médias et de la société civile. Le manque d’indépendance de la magistrature et son instrumentalisation dans un certain nombre de pays, les allégations d’arrestations et de détentions arbitraires, ainsi que l’intimidation de journalistes et de militants, et le recours excessif à la force pour réprimer les troubles civils ont été jugés préoccupants et ont mis en évidence le risque persistant d ’un rétrécissement de l’espace civique et politique. Le sentiment d’impunité a continué de saper la confiance des citoyens dans les institutions de l’État, dans un contexte de multiplication des discours de haine.