Malgré des récoltes en cours, la demande reste élevée et maintient les prix à des niveaux supérieurs à la moyenne, octobre 2021

Key Messages

L’évaluation de la campagne agropastorale 2021/22 au 31 août par la réunion du PREGEC de septembre 2021 indique qu’au Sahel et Afrique de l’Ouest, les productions céréalières se situeraient entre 72 et 79 millions de tonnes, ce qui représente une baisse de 4 pourcent ou une stabilité par rapport à l’an dernier et une hausse de 6 à 12 pourcent par rapport à la moyenne. Celles des tubercules seraient en hausse de 3 à 7 pourcent par rapport à la moyenne. En attendant la fin des évaluations conjointes des récoltes dans les pays, il est probable que les récoltes 2021/22 seront globalement moyennes du fait l’effet combiné des poches de sécheresse de 10 à 15 jours en juin et juillet, et surtout en septembre dans plusieurs zones au Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tchad et Cameroun. Les baisses de récoltes par rapport à la moyenne seront davantage marquées dans les zones affectées par l’insécurité et les conflits armés, particulièrement au Burkina Faso et Nigeria où s’ajoutent de nombreuses poches de sécheresse.

Les récoltes se poursuivent dans la zone soudano-sahélienne et améliorent les disponibles alimentaires localement. La disponibilité moyenne des eaux de surface et des pâturages soutient l’alimentation du bétail. Toutefois, de faibles niveaux de remplissage par endroits et des productions de pâturages inférieures à la moyenne pourraient engendrer des départs précoces en transhumance de même qu’une soudure pastorale précoce en Mauritanie, au Niger dans les zones pastorales et agropastorales des régions d’Agadez, Maradi, Diffa et Zinder, au Mali dans les régions pastorales du Centre de Gao et Tombouctou et au Tchad dans les régions du Lac, Fitri, Nokou, Barl El Gazal, Kanem, Batha Est et Ouest, Ennedi.

La persistance de l’insécurité et les conflits armés continuent d’entrainer de mouvements massifs de population dans la région, particulièrement dans le Liptako Gourma. À la date du 28 septembre 2021, 2 074 095 personnes déplacées sont enregistrées dans le Sahel central et le Liptako-Gourma, dont 70 pour cent au Burkina Faso, et 5 232 636 personnes déplacées dans le bassin du lac Tchad, dont 75 pour cent au Nigeria (IOM). Les moyens d’existence, les activités en lien avec les marchés, le commerce, les mouvements de transhumance ainsi que l’accès aux services sociaux de base pour la plupart de ces déplacés sont fortement perturbés.

Les approvisionnements des marchés s’accroissent progressivement avec le début des récoltes, mais restent encore inférieurs à la moyenne dans une grande partie de la région. Bien qu'en baisse saisonnière, la demande est restée supérieure à la moyenne en raison de la reconstitution accrue des stocks et de la baisse des flux commerciaux. Malgré une détente ou une baisse par rapport au mois précédent, les prix des denrées de base sont restés supérieurs à la moyenne quinquennale, en particulier au Nigeria. Des perturbations du fonctionnement des marchés liées au conflit ont été signalées dans certaines parties du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Nigéria, du Tchad et du Cameroun. Bien que les approvisionnements soient suffisants pour couvrir la demande tout au long de l'année de commercialisation, les prix seront probablement supérieurs à la moyenne en raison d'une reconstitution des stocks plus importante, des baisses de production prévues dans certains pays et des coûts d'importation internationaux plus élevés.

La majorité des zones restera en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) jusqu’en janvier 2022 et Stress (Phase 2 de l’IPC) pour certaines y compris de nombreux ménages urbains pauvres qui peinent à recouvrer les niveaux de revenus et du pouvoir d'achat habituels. Dans les zones affectées par l’insécurité civile comme dans le nord de la région du Centre-nord, les provinces du Séno, Komondjari, et Yatenga au Burkina Faso, dans la région de Diffa et l’extrême sud de la région de Maradi au Niger, le Stress ! (Phase 2 ! de l’IPC) demeurera jusqu’en janvier 2022 grâce aux assistances alimentaires au Niger tandis qu’au Burkina Faso la plupart de ces zones évolueront en Stress (Phase 2 de l’IPC) du fait des nouvelles récoltes. Cependant, au Burkina Faso, la situation continuera de se détériorer dans les provinces du Loroum, Soum, Oudalan et Yagha atteignant la Crise (Phase 3 de l’IPC) du fait de la persistance de l’insécurité et de l’insuffisance des récoltes.