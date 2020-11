Le representant spécial pour l'afrique de l'ouest et le sahel condamne l'attaque terroriste contre des civils a kohobe, dans l'état de borno

Dakar, 30 novembre 2020 - Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, condamne l'odieux attentat terroriste perpétré par des hommes armés le 28 novembre contre des agriculteurs du village de Koshobe et d'autres communautés rurales, près de Maiduguri, dans lequel plus d'une centaine de civils ont été tués et de nombreux autres blessés.

Le Représentant spécial présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu’au Gouvernement et au peuple nigérians, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le Représentant spécial demande au Gouvernement de faire tout son possible pour traduire rapidement les auteurs de ce crime en justice.

Le Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel réaffirme le soutien de l'ONU au Gouvernement et au peuple nigérians dans leurs efforts inlassables pour lutter contre le terrorisme et instaurer la paix et la stabilité dans cette partie du pays. ###