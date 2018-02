La ministre Bibeau annonce une nouvelle aide financière pour la santé des femmes et les secours humanitaires au terme de sa visite en Afrique de l’Ouest

Le 9 février 2018 — Abuja, Nigéria — Affaires mondiales Canada

Le Canada fait la promotion, à l’échelle mondiale, de la santé sexuelle et reproductive et des droits connexes de l’ensemble des femmes et des filles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables, afin de s’assurer qu’elles ont accès aux services et aux renseignements dont elles ont besoin pour disposer de leur corps, contrôler leur vie et décider de leur avenir. Le Canada croit également que chaque personne devrait avoir un accès égal à des soins de santé, à une saine alimentation, à une éducation et à de l’aide humanitaire.

La ministre du Développement international et de la Francophonie, l’honorable Marie-Claude Bibeau, a conclu aujourd’hui sa visite en Afrique de l’Ouest et a annoncé l’octroi d’un montant total de 94,4 millions de dollars en aide humanitaire et pour financer des initiatives visant à faire progresser la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes des femmes et des filles.

Plus de 24 millions de personnes vivant dans les pays du bassin du lac Tchad ont besoin d’aide humanitaire en raison de la sécheresse, des pénuries alimentaires et des conflits actuels. Le Canada versera 37,2 millions de dollars pour aider les communautés vulnérables du Cameroun, du Niger, du Nigéria et du Tchad en leur fournissant des aliments, des traitements contre la malnutrition aiguë, de l’eau potable, des soins de santé et des services de protection, y compris un soutien psychologique.

De plus, un montant de 57,2 millions de dollars servira à financer des initiatives en vue de promouvoir la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes des femmes et des filles au Bénin, au Nigéria et au Sénégal. Ainsi, le Canada aidera 4 millions de femmes et d’adolescentes en les sensibilisant davantage aux services de santé, ainsi qu’à la façon de s’en prévaloir, y compris les services de prévention et de lutte contre les différentes formes de violence fondée sur le genre comme les mariages d’enfants, précoces et forcés, de même que les mutilations génitales féminines.

Citations

« Le Canada donne aux femmes et aux jeunes la chance de mener une vie plus saine et plus prospère. Je suis revenue en Afrique de l’Ouest à titre de ministre du Développement international du Canada — 25 ans après avoir entamé ma carrière de jeune conseillère en développement au Bénin — pour constater les résultats et rencontrer des femmes et des jeunes qui bénéficient des programmes d’aide du Canada. Il est très encourageant de voir des générations d’Africains travailler ensemble pour améliorer leurs conditions de vie, en étroite collaboration avec des Canadiens sur place. »

– Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie

Faits en bref

Dans le cadre du réengagement du Canada envers l’Afrique et de sa Politique d’aide internationale féministe, le Canada s’est engagé à consacrer au moins 50 % de son aide bilatérale internationale aux pays d’Afrique subsaharienne d’ici 2021-2022.

Depuis le début du conflit entre les militaires du Nigéria et les groupes armés non étatiques, le prolongement de la crise a dévasté les collectivités du nord-est du Nigéria, en particulier celles de l’État de Borno, où la population reste dépendante de l’aide humanitaire.

Chaque année, 16 millions d’enfants naissent d’adolescentes âgées de 15 à 19 ans. À l’échelle mondiale, cela représente un peu plus d’un dixième de toutes les naissances. On estime que 15 millions de filles de moins de 18 ans sont mariées de force chaque année. Pour les filles des pays en développement, cette situation complique la fréquentation de l’école et du marché du travail, ce qui perpétue le cycle de la pauvreté intergénérationnelle.

