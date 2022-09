La CNMC déterminée à finaliser le processus de démarcation

Depuis sa création en 2002, la Commission Mixte Cameroun-Nigéria (CNMC) a toujours fait preuve d'un engagement rigoureux en faveur de la consolidation de la paix. Du 25 au 26 août, la 34ème session a reconnu à Abuja, Nigéria, les progrès notables réalisés par la CNMC, tout en soulignant les zones de litige restantes et en proposant des moyens de résoudre ces différends.

La réunion était présidée par le président Mahamat Saleh Annadif, alors que le ministre Michel Zoah et le procureur général de la Fédération et ministre de la Justice, Abubakar Malami, dirigeaient respectivement les délégations du Cameroun et du Nigeria. Au cours de la session de deux jours, M. Malami a révélé que les deux pays avaient réduit, de treize à trois, les principaux points de désaccord.

La conclusion de cet exercice majeur de construction de bornes (lots six A, B et C sur la montagne de l'Atlantique) est une réalisation importante, notamment en raison de l'accès difficile à la zone. En effet, il est important de noter qu'il existe encore des zones de conflit frontalier sur le territoire marginal entre le Nigeria et le Cameroun.

Un communiqué, publié juste après la session, a indiqué que les parties concernées n'avaient pas la même compréhension de la Cour internationale de justice (CIJ) sur les zones de Rhoumski, au niveau de la borne 8 et de Koja. En réponse à cela, le Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG), M. ANNADIF a déclaré : "Nous devons redoubler nos efforts pour respecter nos engagements et finaliser le processus".

La 34ème session de la CNMC a, également, recommandé aux deux parties de finaliser l'accord sur l'exploitation conjointe des hydrocarbures le long de la frontière maritime. Les efforts du président, Mahamat Saleh ANNADIF, ont été relevés par le procureur général du Nigeria, au regard de la fréquence accrue des réunions de la CNMC. C'est grâce à cette diligence que des questions aussi complexes ont pu progresser à un rythme aussi impressionnant. En outre, le Nigeria a réaffirmé son engagement financier envers la CNMC afin de remplir ses obligations dans le cadre du mandat, tandis que les contributions au nom du Cameroun ont également été reconnues. La Commission a exprimé sa gratitude à l'Union européenne, au Royaume-Uni, au Canada, à l'Allemagne et aux deux gouvernements du Cameroun et du Nigeria pour leurs contributions au processus de démarcation. Le RSSG ANNADIF a ensuite reconnu le rôle crucial de la communauté internationale et a appelé cette dernière à continuer à soutenir de tels projets.

La 35ème session de la CNMC se tiendra à Yaoundé, Cameroun, la date exacte reste à déterminer.