L'éducation attaquee en Afrique occidentale et centrale, octobre 2021

Une note du groupe de travail régional sur l’éducation en situations d’urgence

La recrudescence de la violence armée dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, au Burkina Faso, au Cameroun, en République centrafricaine, au Mali, au Niger et au Nigéria, a un impact dévastateur sur la survie, l’éducation, la protection et le développement des enfants. En plus de l’insécurité générale et de l’augmentation de la violence entraînant des déplacements massifs, les attaques et menaces délibérées contre les écoles, les enseignants et les élèves, à l’école ou sur le chemin de l’école, sont de plus en plus fréquentes, ce qui aggrave encore la situation des enfants et compromet leur avenir.

La Déclaration sur la Sécurité dans les Écoles (SSD), qui a été approuvé par la quasi-totalité des États d’Afrique de l’Ouest et centrale, donne aux pays l’opportunité d’exprimer leur soutien à la protection de l’éducation contre les attaques en période de conflit armé ; à l’importance de la poursuite de l’enseignement ; et à la mise en œuvre de mesures concrètes pour dissuader l’utilisation militaire des écoles. Réunis à Abuja pour la quatrième Conférence Internationale sur la Déclaration sur la Sécurité dans les Écoles, les dirigeants du monde entier ont l’occasion de réfléchir à ce qui est nécessaire et de s’engager à mener des actions clés pour mettre fin aux attaques contre les écoles, les enseignants et les élèves, et pour protéger tous les enfants aujourd’hui et pour les générations futures. Faute de solutions concrètes permettant de sauvegarder l’éducation de ces enfants, c’est une génération entière qui sera sacrifiée, avec un impact dévastateur sur le développement socio-économique de la région et les perspectives de paix, aujourd’hui et dans les années à venir.