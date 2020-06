Groupe de Travail régional pour la Protection de l’Enfance en situation d’urgence en Afrique de l’Ouest et du Centre -Termes de Reference

CONTEXTE

La Protection de l’Enfance est l’un des quatre domaines de responsabilité attribués au groupe sectoriel de la Protection.

Le Groupe de Travail régional pour la Protection de l’Enfance en situation d’urgence (GTRPESU) se place sous le lead du Groupe régional de Protection. Il a été mis en place à Dakar en juin 2014 en raison de l’importance des urgences dans la région d’Afrique de l’Ouest et du Centre et du besoin de coordination des acteurs ayant une représentation à Dakar et intervenant dans les différents pays en urgence.

Il se distingue du Groupe de Travail régional de Protection de l’Enfance (GTPE) qui couvre 3 domaines régionaux clés et dont les interventions se concentrent sur des contextes non spécifiques aux urgences (Systèmes de Protection de l’Enfant, prise en charge alternative, mobilité etc.). Les deux groupes sont complémentaires et sont articulés, un certain nombre de domaines étant communs.

Le Groupe de Travail adopte la définition de la Protection de l’Enfance tel qu’approuvée par le secteur : « La prévention et la réponse à la violence, l’exploitation, l’abus et la négligence contre les enfants en situation d’urgence ».

En outre, la définition de la Protection est celle approuvée par l’IASC en 1999 : « Toute activité visant à assurer le respect total des droits de l’individu conformément à la lettre et l’esprit des corps des lois (c.à.d. les droits de l’Homme, le droit international humanitaire et le droit des réfugiés)».