Fièvre de Lassa: 6 choses à savoir

Une épidémie de fièvre de Lassa touche actuellement 18 États du Nigeria. Entre le 1er janvier et le 25 février, le Centre nigérian de contrôle des maladies (NCDC) a signalé 1081 cas suspects et 90 décès. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ces chiffres sont au dessus du nombre habituel de cas pour cette période de l'année. Depuis le 22 janvier, ALIMA soutient NCDC et d'autres partenaires dans la réponse à l'épidémie dans les deux Etats les plus touchés: Edo et Ondo.

Que devriez-vous savoir sur la fièvre de Lassa?