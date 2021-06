Dilemmes de la collaboration civilo-militaire et humanitaire dans le bassin du lac tchad : Note de politique du PNUD sur la stabilisation

INTRODUCTION

La sous-région du Bassin du Lac Tchad (BLT), qui couvre le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad est confrontée depuis longtemps à des défis de consolidation de la paix, d’aide humanitaire et de développement. Depuis plus d’une décennie, ces défis ont été exacerbés par l’extrémisme violent (EV). Boko Haram a favorisé l’insécurité et l’instabilité dans le BLT, entrainant une situation d’urgence complexe et prolongée. Depuis 2009, les attaques dans le BLT ont entraîné une augmentation du nombre de meurtres. Au cours du dernier trimestre de 2020, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a recensé au moins 2,6 millions de personnes déplacées internes (PDI) dans la région du BLT, affectant de façon disproportionnée les femmes et les enfants1.

Les déplacements sont restés assez constants au milieu de l’insécurité continue et des moyens de subsistance perturbés liés aux attaques persistantes menées par des factions de Boko Haram.

Les entités étatiques et non étatiques, y compris les acteurs locaux et internationaux, ont essayé de faire face à la situation en élaborant et en mettant en oeuvre des réponses de consolidation de la paix, d’aide humanitaire et de développement qui se chevauchent, même si les offensives militaires se sont poursuivies. Toutefois, comme dans d’autres contextes, le lien entre les trois types de réponses est problématique dans le BLT et plusieurs parties prenantes ont reconnu la nécessité de le renforcer2. En 2016, le processus de réforme des Nations Unies a appelé à un « nouveau mode de travail » (NWoW). Il a défini ces aspects comme étant les trois côtés d’un même triangle, renforçant la notion de « Triple Nexus » et faisant écho à une déclaration similaire des décideurs politiques du monde, faite à Istanbul, cette même année3. Compte tenu de la multiplicité des acteurs et des approches, l’opérationnalisation des interventions axées sur la collaboration en vue de parvenir à des résultats collectifs dans les contextes d’EV pose toujours des types de défis uniques.

Dans le contexte d’une crise insoluble, cette note d’orientation analyse les défis de la coordination civilo-militaire et humanitaire dans le BLT. Les interventions d’urgence dans les contextes d’EV soulèvent des questions clés relatives à la capacité des acteurs, souvent en concurrence et coopérant de manière sélective, à atteindre des résultats optimaux et durables eu égard à la stabilisation, au redressement et à la résilience. L’augmentation du nombre et du type d’acteurs intervenant dans le BLT n’a pas atténué l’impact des situations d’urgence complexes sur les communautés de la région. L’ampleur des problèmes de sécurité humaine dans la région nécessite par conséquent des interventions civilo-militaires et humanitaires adaptées au contexte, renforcées, harmonisées et séquentielles pour garantir la réalisation d’un impact réel, immédiat et à long terme sur les moyens de subsistance des communautés affectées.