Crise du Sahel : Aperçu des besoins humanitaires et financiers (mai 2020)

La rapide détérioration de la crise du Sahel a porté les besoins humanitaires dans la région à des niveaux sans précédent. Les conflits, les chocs climatiques, les vulnérabilités chroniques et la pauvreté endémique mettent des millions de personnes en danger.

L’escalade de la violence a contraint plus de personnes que jamais à fuir leur foyer. Une crise alimentaire dramatique frappe le plus durement les régions touchées par le conflit. Et la pandémie du Covid-19 risque de faire des ravages dans la population la plus vulnérable.

En 2020, un nouveau record de 24 millions de Sahéliens auront besoin d’une assistance et d’une protection vitales. Une action cooordonnée, des ressources suffisantes et une réponse fondée sur des principes sont requises d’urgence pour adapter les opérations d’aide et infléchir la crise.

Le Sahel

Crises convergentes, besoins sans précédent

Les pays du Sahel comptent parmi les plus exposés aux crises et aux catastrophes dans le monde. La flambée des conflits armés et de la violence, affectant aujourd’hui de vastes zones, a aggravé les besoins persistants, déraciné des communautés entières et perturbé les moyens de subsistance. Les conditions météorologiques imprévisibles, les sécheresses et inondations fréquentes et la dégradation des terres menacent de plus en plus les moyens de subsistance de communautés hautement vulnérables. L’insécurité alimentaire et la malnutrition sont élevées et répandues avec des pics saisonniers plongeant de vastes zones rurales dans une grave crise.

Exacerbées par la dynamique des conflits et la dégradation de l’environnement, les tensions montent dans les communautés en raison de griefs profondément enracinés.

CHIFFRES RECORDS DE LA FAIM ET DES DÉPLACEMENTS

Dans toute la région, 6,9 millions de personnes sont aux prises avec les conséquences désastreuses des déplacements forcés. Presque 4.5 millions d’entre elles sont des déplacés dans leur propre pays ou des réfugiés – un million de plus qu’en 2018, et 2,5 millions de retournés s’efforcent de reconstruire leur vie. L’insécurité et les attaques perturbent également les services sociaux de base en compromettant ainsi l’avenir de milliers d’enfants et en privant de services sociaux cruciaux les personnes et les communautés affectées par la violence.

En 2020, l’insécurité alimentaire devrait atteindre des sommets sans précédent, avec 13 millions de personnes confrontées à un manque crritique de nourriture.

La malnutrition dans les zones de conflit risque de se détériorer rapidement et 1,6 million d’enfants âgés de moins de 5 ans souffriront de malnutrition aiguë sévère. La pandémie du Covid-19 risque en outre de faire des ravages sur les systèmes de santé fragiles en affectant le plus les populations vulnérables.

En 2020, 24 millions de personnes auront besoin d’assistance humaniitaire et de protection, le nombre le plus élevé jamais enregistré. Une action concertée est requise d’urgence pour empêcher la propagation de la crise et son débordement dans d’autres régions et dans les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest. C’est l’avenir de millions de personnes, dont 4 sur 5 sont âgées de moins de 35 ans, qui est en jeu.

Seuls des investissesments coordonnés dans des solutions pluridimensionnelles inversera la tendance à la détérioration dans la région, soulagera les habitants les plus vulnérables du Sahel des crises récurrentes et créera des conditions de stabilité permettant aux communautés et aux familles de prospérer.

En 2020, l’insécurité alimentaire devrait atteindre des sommets sans précédent, avec 13 millions de personnes confrontées à un manque critique de nourriture.

L’insécurité et les conflits dans le Sahel ont dramatiquement augmenté ces dernières années et représentent les principaux facteurs des besoins humanitaires.

Si la réponse à l’urgence qui en résulte est une priorité absolue, l’insécurité rend la fourniture de l’aide de plus en plus difficile.