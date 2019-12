Communiqué de la 898ème réunion du CPS tenue le 28 novembre 2019, sur le renouvellement du mandat de la Force multinationale mixte (FMM) contre le groupe terroriste Boko Haram

Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), en sa 898ème réunion tenue le 28 novembre 2019, sur le renouvellement du mandat de la Force multinationale mixte (FMM) contre le groupe terroriste Boko Haram :

Le Conseil de paix et de sécurité,

Prenant note des remarques liminaires faites par le Représentant permanent de la République algérienne démocratique et populaire, S.E. l'Ambassadeur Rachid Benlounes, en sa qualité de Président du CPS pour le mois de novembre 2019, et de la déclaration lue par le Dr Admore Kambudzi, Directeur du Département Paix et Sécurité de l'UA, au nom du Commissaire à la paix et à la sécurité, S.E. l'Ambassadeur Smail Chergui; prenant également note du rapport du Président de la Commission de l'UA sur la Force multinationale mixte (FMM) et du soutien de l'UA à la force ainsi que de la communication du Secrétaire Exécutif de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), Chef de mission de la FMM, S.E. Ambassadeur Mamman Nuhu ; prenant également note des déclarations faites par les représentants de la République du Niger, en sa qualité de Président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de la République Gabonaise, en sa qualité de Président de la Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC) ;

Rappelant ses décisions et déclarations antérieures sur les activités du groupe terroriste Boko Haram et les efforts visant à l'éradiquer, en particulier le Communiqué [PSC/PR/COMM (DCCCXVI)] adopté lors de sa 816ème réunion du 5 décembre 2018, le Communiqué [PSC/PR/COMM.(CDLXXXVIII)] adopté lors de sa 738ème réunion tenue le 7 décembre 2017, le Communiqué [PSC/PR/COMM(DCCXXI)] adopté lors de sa 721ème réunion tenue le 28 septembre 2017, le Communiqué [PSC/PR/COMM(CDLXXXIX)] adopté lors de sa 489ème réunion tenue le 3 mars 2015 et le Communiqué [PSC/AHG/COMM. 2(CDLXXXIV)] adopté lors de sa 484ème réunion tenue le 29 janvier 2015 ;

Rappelant également le Communiqué final du Sommet conjoint des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO et de la CEEAC sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, tenu le 30 juillet 2018, à Lomé au Togo ; rappelant en outre la Résolution 2349 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies qui reconnaît la détermination des Etats membres de la CBLT plus le Bénin à remédier aux impacts des activités terroristes de Boko Haram ;

Agissant en vertu de l'article 7 du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité,