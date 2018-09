Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2018 Regional Update - Week 34 [EN/FR]

Highlights:

D. R. Congo: overall increase in the number of reported cases at W33 and W34. The situation is still precarious in the Great Kasai region which reports shortages of supply and lack of community activities.

Niger: more than 2,000 cases were reported from 3 health districts since the beginning of the outbreak. The risk of spread at the regional level is high, especially towards Benin. At the time of publication, an outbreak is confirmed in Gaya health district at the border with Benin and Nigeria. Suspected cases were also reported from Zinder and Tahoua regions.

Nigeria: increased number of cases in Zamfara State. On September 5th, an outbreak was declared in Borno State.

Faits saillants :

R. D. Congo: augmentation globale du nombre de cas rapportés à S33 et S34. La situation reste précaire dans la région du Grand Kasaï qui rapporte des ruptures de stocks d’intrants et un manque d’activités communautaires.

Niger: plus de 2,000 cas ont été rapportés dans 3 districts de santé depuis le début de l’épidémie. Le risque de diffusion à l’échelle régionale est important, en particulier vers le Bénin. Au moment de cette publication, un nouveau foyer est confirmé dans le district sanitaire de Gaya à la frontière avec le Bénin et le Nigéria. Des cas suspects ont été rapportés dans les régions de Zinder et de Tahoua.