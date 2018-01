Cholera Outbreaks in Central and West Africa: 2018 Regional Update - Week 02 [EN/FR]

Situation générale: Les S1 et S2 de l’année 2018 s’inscrivent dans la continuité de fin 2017 avec une diminution du nombre de cas reportés notamment dans les plus important foyers de R.D. Congo et le Nigéria.

Nigéria: Depuis le début de l’année 2018, 124 cas et 4 décès ont été reportés principalement dans les Etats de Kano, Nasarawa, et Zamfara faisant suite a une épidémie débutée semaine 48. Borno et Bauchi ont également reportés des cas suspects.

Libéria: Trois cas suspects ont été notifiés au Libéria dont un cas négatif.

R. D. Congo: voir au dos.

General situation: W1 and W2 (2018) appear to remain in continuity with the end of 2017 as they display a decrease in the number of reported cases, in particular in the most affected countries (D.R. Congo and Nigeria).

Nigeria: Since the beginning of 2018, 124 cases and 4 deaths have been reported, mainly in Kano, Nasarawa, and Zamfara States following an epidemic that started on W48. Borno and Bauchi have also reported suspected cases.

Liberia: Three suspected cases have been reported, including one negative case.

D. R. Congo: see page 2.