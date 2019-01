Bulletin sur les urgences dans la région de l'Afrique centrale - hiver 2019

L'ICT4D - Outil essentiel pour l'aide humanitaire

Pour répondre aux besoins des personnes en crise de manière systématique et efficace, il faut être agile ; apprendre, s’adapter et innover en cours de route. Dans la région de l’Afrique centrale où les communautés font face à des urgences de façon systématique, les enjeux ne pourraient être plus importants. Huit des dix pays de la région sont classés parmi les pays les moins développés au monde.1 Leurs problèmes trouvent leurs racines dans une pauvreté endémique, le changement climatique, une mauvaise gouvernance, des conflits prolongés et un manque de ressources agricoles ou de moyens de subsistance. Alors que CRS et ses partenaires travaillent avec les familles et les communautés pour les aider à surmonter les crises avec dignité et résilience, les technologies de l’information et de la communication au service du développement, ou ICT4D pour son sigle en anglais, constituent un outil essentiel pour assister les populations avec efficacité, permettant un meilleur impact.