Bassin du Lac Tchad : Aperçu de la situation humanitaire (A la date du 9 août 2019)

Les besoins humanitaires restent importants dans la région du bassin du lac Tchad, où la violence armée se poursuit depuis 10 ans. Ces derniers mois, des groupes armés ont intensifié leurs attaques, déracinant des milliers de personnes supplémentaires et les conduisant dans des camps déjà surpeuplés. Actuellement, environ 2,5 millions de personnes (réfugiés et personnes déplacées dans leur propre pays) ont été forcées de quitter leur domicile. La crise a également aggravé l'insécurité alimentaire et la malnutrition. 3,6 millions de personnes sont sujettes à une insécurité alimentaire aux niveaux « crise » et « urgence », et environ 400 000 enfants souffrent de malnutrition sévère. La région est confrontée à une grave crise de protection. De nombreux civils ont été victimes d'abus et de violations de leurs droits et sont profondément traumatisés par la violence. Les attaques récurrentes, l'insécurité ainsi que les mesures de sécurité mises en place ont restreint la libre circulation. L'agriculture, le commerce, la transhumance et d'autres activités ont été considérablement affectés, privant des millions de personnes de leurs moyens de survie et limitant l'accès aux services de base. Les personnes déplacées ne peuvent pas non plus se déplacer librement dans les camps. La violence a également contraint plus de 1 000 écoles à fermer. La communauté humanitaire a demandé 1,3 milliard de dollars pour venir en aide à 7,8 millions de personnes. En août 2019, seul un tiers des fonds requis avaient été reçus.