Afrique de l'Ouest : Perspectives sur la sécurité alimentaire - mars à septembre 2022

Messages clés

La saison des pluies a débuté dans la zone bimodale du Golfe de Guinée avec des précipitations en dessous de la moyenne enregistrée dans le sud du Cameroun et le sud du Nigeria en fin février/début mars. Cependant, les prévisions saisonnières de précipitation dans le Golfe de Guinée, élaborées par les centres régionaux (AGRHYMET, ACMAD) et nationaux indiquent pour la grande saison des pluies 2022 des pays du Golfe de Guinée des quantités de pluies globalement moyennes à déficitaires dans les bassins côtiers. Pour les pays de la bande sahélienne, les prévisions globales de la NOAA suggèrent un démarrage à temps de la saison des pluies avec des précipitions supérieures à la moyenne pouvant entrainer des inondations localisées entre août et septembre dans plusieurs zones, notamment celles situées dans les bassins des grands fleuves.

La persistance de l’insécurité et les conflits armés continuent d’entrainer des mouvements de populations dans le bassin du Lac Tchad, la région du Liptako-Gourma, le nord-ouest et centre-nord du Nigéria, la région du Tibesti au Tchad et les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun région. A la date du 28 février 2022, 2 058 769 personnes déplacées sont enregistrées dans le Sahel central et le Liptako-Gourma et 5 546 965 autres dans le bassin du Lac (IOM, février 2022). Les moyens d’existence typiques, les activités en lien avec les marchés et le commerce, la transhumance ainsi que l’accès aux services sociaux de base sont fortement perturbées pour ces déplacées dans. Au Burkina Faso particulièrement, les incidents et fatalités ont plus que doublé par rapport à la moyenne de la même période sur les trois dernières années, avec l’isolement de plusieurs localités par les groupes armés dont la plus critique est celle de Djibo où une détérioration significative de la situation alimentaire est certaine.

Les prix des aliments de base ont continué d’augmenter et restent substantiellement supérieurs à la moyenne quinquennale dans pratiquement tous les pays de la région à cause de la baisse de la production agricole, la dégradation du contexte sécuritaire dans les pays du Sahel, la forte demande à l’exportation, la dépréciation des monnaies locales (hors zone franc) dans les pays Côtiers et la réduction des flux transfrontaliers d’une manière générale. Avec les niveaux élevés des cours mondiaux et des coûts de transport, les produits manufacturés et importés de grande consommation comme le riz, la farine de blé, l’huile végétale, les produits laitiers et le sucre ont enregistré ces récents mois des hausses de 20 à 50%, voire plus selon le pays. Cette tendance haussière pourrait être exacerbée par le mois de Ramadan prévu en début avril qui rime d’habitude avec une augmentation de la demande et des prix.

La majorité des zones restera en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) jusqu’en septembre 2022 et Stress (Phase 2 de l’IPC) pour certaines. Dans la région de Diffa et l’extrême sud de celle de Maradi au Niger affectées par l’insécurité civile, le Stress ! (Phase 2 ! de l’IPC) demeurera jusqu’en septembre 2022 grâce aux assistances alimentaires. La Crise (Phase 3 de l’IPC) justifiée par la persistance de l’insécurité/conflits armés et de l’insuffisance des récoltes hivernales en 2021, et qui affecte les provines du Lorum, Yatenga, Soum, Seno, Yagha, Komondjari, Bam, Sanmatenga au Burkina Faso, la région du Lac au Tchad, la région de Ménaka, l’Est de la région de Mopti, Sud de celles Gao et Tombouctou au Mali, le Nord et l’Ouest de la région de Tillaberi et l’Ouest de celle de Tahoua au Niger, et le nord-ouest et le nord-est du Nigeria persistera jusqu’en Septembre. Au Burkina Faso, au Tchad et au Nigeria, elle s’étendra à d’autres zones à partir de juin.