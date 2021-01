Afrique de l'Ouest Key Message Update : Malgré les bonnes récoltes, les besoins de reconstitution des stocks commerçants et institutionnels pourraient maintenir les prix des denrées alimentaires élevés, janvier 2021

Messages clés

Les récoltes des cultures de contre-saison se poursuivent et viennent renforcer les disponibilités alimentaires issues des récoltes pluviales 2020/21 supérieures à la moyenne. Les bonnes récoltes de produits maraichers procurent des revenus et améliorent l’alimentation des ménages dans la plupart de la région. Cependant, dans les zones affectées par les conflits et l’insécurité, l’accès aux sites de production de contre-saison reste très limité, accentuant la dépendance des ménages du marché ou de l’assistance alimentaire.

La disponibilité des pâturages et des points d’eau reste satisfaisante dans la région mais leur accès par les troupeaux demeure une préoccupation dans les zones du Lac Tchad, du Liptako-Gourma, de l’Extrême Nord du Cameroun, du nord-ouest du Nigeria et dans la région du Tibesti au Tchad affectées par l’insécurité, les conflits et le banditisme. Les mouvements de transhumance restent également perturbés par l’insécurité le long des couloirs de transhumance et le durcissement des mesures sécuritaires aux frontières de certains pays côtiers. En outre, les feux de brousse déjà signalés, les concentrations inhabituelles des animaux sur des sites d’accueil engendreront une probable surexploitation des ressources disponibles et accessibles. Cela pourrait entrainer localement une détérioration précoce de l’embonpoint des animaux et par conséquent la baisse de leur valeur marchande.

Les marchés restent bien approvisionnés avec des prix des denrées de bases en baisse saisonnière mais en général supérieurs à leurs niveaux de l’année dernière et à la moyenne quinquennale, particulièrement dans les zones touchées par l’insécurité civile et les conflits où le fonctionnement de nombreux marchés reste significativement réduit. La demande de reconstitution des stocks commerçants et institutionnels est supérieure à la moyenne et pourrait maintenir une tension des prix. La seconde vague de la COVID-19 dans la région depuis novembre incite au maintien des mesures de restriction mais elles seront moins contraignantes que celles de mars-mai qui ont significativement impacté des activités économiques.

La majorité des zones restera en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) jusqu’en mai 2021 et Stress (Phase 2 de l’IPC) pour certaines y compris de nombreux ménages urbains durement touchés par les mesures de restriction relatives à la COVID-19 qui ont réduit la mise en œuvre des moyens d’existence habituels, engendrant la baisse des revenus et du pouvoir d'achat. Dans les zones affectées par l’insécurité civile comme la région de Diffa et l’extrême sud de la région de Maradi au Niger, dans la province du Sanmatenga au Burkina Faso, et dans la région du Lac au Tchad, le Stress ! (Phase 2 ! de l’IPC) demeurera jusqu’en mai 2021 grâce aux assistances alimentaires planifiées.