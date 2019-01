Afrique de l'Ouest Key Message Update, janvier 2019

Les prix des aliments de base en baisse saisonnière continuent, mais pourraient demeurer proches de la moyenne

Messages clés

Les récoltes 2018/19 supérieures à la moyenne aussi bien pour les céréales, les légumineuses que les tubercules permettent la reconstitution des stocks ménages et l’acquisition de revenus par la vente d’une partie. Cette situation favorise une consommation alimentaire acceptable pour la majorité des ménages. La situation alimentaire du bétail demeure satisfaisante malgré les transhumances précoces à l’Est du Burkina Faso, au centre du Mali (Mopti), à l’ouest du Niger (Tahoua et Tillabéry), à l’ouest de la Mauritanie et au nord du Sénégal dues aux faibles pâturages. L’insécurité civile persistante dans le bassin du Liptako Gourma et celui du Lac Tchad pourrait limiter l’accès aux ressources pastorales.

L’approvisionnement des marchés demeure satisfaisant et soutenu par les nouvelles récoltes tandis que la demande est saisonnièrement basse. Les prix des denrées alimentaires sont en baisse par rapport aux mois précédents et à l’an dernier. Ils continueront d'évoluer selon les tendances saisonnières tout au long de la campagne de commercialisation 2018/19, en deçà de l'année dernière mais proches de la moyenne dans la plupart des pays. Les perturbations de marché avec des prix atypiques persistent dans le Grand Bassin du Lac Tchad, la région du Tibesti, dans le nord et le centre du Mali et dans la région de Liptako-Gourma. Les marchés à bétail, particulièrement des bovins, restent affectés dans certaines régions par l'insécurité et les possibilités d'exportation limitées vers le Nigéria.

La majorité des zones restera en insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) jusqu’en Mars 2019. Toutefois, l’insécurité alimentaire Stress (Phase 2 de l’IPC) concerne déjà les ménages pauvres des régions du Nord-Ouest, et du Sud-Ouest au Cameroun en proie à l’insécurité et concernera à partir de Février, les ménages déplacés internes du nord et du centre du Mali mais aussi ceux pauvres des régions de Ségou, Sikasso et Mopti victimes des inondations en 2018, ainsi que ceux pauvres des zones pastorale et agropastorale du Niger.

Le niveau d’insécurité alimentaire Crise (Phase 3 de l’IPC) continuera d’affecter la région de Diffa au Niger du fait du conflit de Boko Haram et en RCA du fait du conflit armé. Il en est de même dans les régions de Tibesti et du Lac au Tchad. Les ménages du nord-est du Nigeria touchés par le conflit de Boko Haram continuent de dépendre de l'aide humanitaire pour accéder à la nourriture et sont confrontés à la Crise (Phase 3 de l'IPC), et celle d’Urgence (Phase 4 de l’IPC). Dans les zones adjacentes qui restent inaccessibles aux acteurs humanitaires, la situation alimentaire pourrait être similaire ou pire.