Afrique de l'Ouest : Key Message Update -Des prix des aliments supérieurs à la moyenne malgré les bonnes récoltes annoncées, Janvier 2018

Messages clés Les productions prévisionnelles 2017/18 sont supérieures à la moyenne, malgré les baisses significatives dans des pays structurellement déficitaires (Cap Vert, Mauritanie et Gambie). Elles améliorent les disponibilités alimentaires, renforcées par les récoltes en cours des produits maraîchers. La faiblesse des pâturages et des points d’eau à l’ouest de la Mauritanie, au nord du Sénégal, au nord-est du Tchad et par endroits dans les zones pastorales du Mali et du Niger ont engendré des départs précoces en transhumance et laissent entrevoir une soudure pastorale précoce et difficile et des risques de conflits pour la gestion des ressources dans les zones d’accueil.

Avec les nouvelles récoltes, les marchés connaissent un approvisionnement satisfaisant et une baisse saisonnière des prix. Cependant, cette baisse reste moins marquée que normalement en période de récolte et les prix des vivres demeurent supérieurs à la moyenne quinquennale dans plusieurs parties de la région. Ces niveaux élevés des prix sont plus marqués au Nigeria, du fait surtout de la dépréciation du Naira et des coûts de transports élevés, et en Mauritanie du fait des déficits et des mesures gouvernementales. Aussi, la persistance de l’insécurité dans le bassin de Lac Tchad et au Nord du Mali continue de perturber les flux de denrées alimentaires dans ces zones et celles contiguës.

La majorité de la région connaitra une insécurité alimentaire Minimale (Phase 1 de l’IPC) jusqu’en mai grâce au bon niveau des récoltes et à la mise en œuvre des stratégies habituelles de moyens d’existence. Toutefois, l’insécurité alimentaire Stress (Phase 2 de l’IPC) affecte déjà la région du Lac au Tchad et le centre ouest de la Mauritanie. Ce niveau d’insécurité alimentaire affectera à partir de mars, les ménages les plus pauvres dans plusieurs zones au Tchad et au Mali du fait de la faiblesse des récoltes et des revenus. Les Stress (Phase 2 ! de l’IPC) s’observe aussi dans la région de Diffa au Niger, impacté par l’insécurité civile.

L’insécurité alimentaire Crise (Phase 3 de l’IPC) affecte de nombreux ménages en RCA du fait du conflit (où près de 600 000 personnes dépendantes de l’assistance humanitaire), dans la zone de cultures irriguées de poivron au Niger affectée par le conflit de Boko Haram, et dans l’ouest de la zone agropastorale en Mauritanie dû à l’échec des cultures de décrue, la médiocrité des pâturages et aux faibles revenus. A partir de mars, les ménages pauvres de la région du Lac au Tchad pourraient faire face à la Crise (Phase 3 de l’IPC) à cause de l’insécurité qui affecte les moyens d’existence.

Au Nigéria, malgré l’amélioration générale des conditions sécuritaires et un meilleur accès des humanitaires aux populations affectées par le conflit, ces dernières connaissent une insécurité alimentaire aiguë de niveau Crise (Phase 3 ! de l’IPC) dans le nord de Yobé et dans une grande partie de Borno, et d'Urgence (Phase 4 de l’IPC) dans les zones périphériques de la forêt de Sambisa (sud Borno et Yobe) et dans l’extrême nord de l’Adamawa. Les conditions de sécurité alimentaire pourraient être davantage pires dans les zones encore inaccessibles.