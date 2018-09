Afrique de l'Ouest Key Message Update : Des perspectives de récoltes 2018/19 moyennes à supérieures - Septembre 2018

Les conditions d’alimentation du bétail – eau et pâturages se sont nettement améliorées par rapport aux mois de juin et juillet dans les zones de préoccupation au Niger et en Mauritanie. Au Centre-nord et au Nord du Sénégal cependant le développement des pâturages reste inférieur à la moyenne pour la seconde année consécutive. L’accroissement de la demande pour la fête de Tabaski a entrainé une hausse des prix du bétail par rapport aux mois précédents. Ces prix sont supérieurs à la moyenne mais inférieurs pour les bovins dans le bassin Est du fait du faible niveau d'exportation vers le Nigéria.