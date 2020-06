Afrique de l’ouest et du centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (9 – 15 juin 2020)

RÉGIONAL

AUGMENTATION DES CAS DE COVID-19

Les autorités sanitaires sont préoccupées par l'augmentation rapide du nombre de cas confirmés par la COVID-19 dans la région, à un moment où les ressources médicales sont de plus en plus sollicitées. À la mi-juin, plus de 75 000 cas et 1 604 décès ont été enregistrés dans toute l'Afrique de l'ouest et centrale, ce qui représente plus d'un tiers des 200 000 cas recensés sur le continent. L'OMS avertit que la pandémie s'accélère en Afrique, il a fallu 98 jours pour atteindre 100 000 cas et seulement 19 jours pour passer à 200 000 cas. Entre-temps, de nombreux efforts de vaccination de masse ont été interrompus en raison des mesures d'endiguement et de l'insécurité croissante dans certaines régions. À mesure que les pays assouplissent les restrictions, les autorités sanitaires devront assurer la continuité des services de soins de santé essentiels

LE HCR APPELLE À UN SOUTIEN URGENT POUR LE SAHEL

Appelant les donateurs et la communauté internationale à un soutien urgent afin de continuer à aider les personnes déplacées dans le Sahel, le HCR a lancé le 12 juin un appel révisé pour la crise du Sahel nécessitant 185,7 millions de dollars. Les attaques des groupes armés et les opérations de contre-sécurité qui s'ensuivent ont conduit un plus grand nombre de personnes à fuir leurs foyers pour des raisons de sécurité, tout en ajoutant une pression supplémentaire sur les communautés d'accueil déjà mises à rude épreuve. Les réfugiés du Sahel central cherchent la sécurité dans des régions qui sont également en proie à la violence et à la pauvreté et sont souvent obligés de fuir à plusieurs reprises.

Les activités humanitaires sont également sérieusement entravées par l'escalade de l'insécurité, l'impact de la COVID-19 et le manque de ressources adéquates.

MALI

SÉRIE D'INCIDENTS DE SÉCURITÉ DANS LA RÉGION DE MOPTI

Les récents attentats à Mopti, dans la région centrale instable, ont fait au moins 100 morts.

Le 11 juin, le secrétaire général des Nations unies a souligné la nécessité d'un engagement international continu au Mali, alors que le pays continue à naviguer sur la voie de la stabilité politique tout en faisant face à de nombreux obstacles, dont la violence, et maintenant la pandémie de COVID-19. Se référant aux allégations d'assassinats sommaires et d'exécutions d'au moins 38 civils par les forces armées maliennes dans deux villages de la région de Mopti, M. Guterres a exhorté les autorités maliennes à demander des comptes aux auteurs de ces crimes et à prendre des mesures plus importantes pour lutter contre l'impunité, ce qui est essentiel pour mettre fin à la violence.

NIGERIA

ATTAQUES MORTELLES DANS L'ÉTAT DE BORNO

Le 13 juin, des hommes armés ont fait un raid sur la ville de Monguno, dans le nord-est de l’état de Borno, tuant plusieurs civils, dont une fillette de quatre ans. Au moins 37 autres civils ont été blessés. Le centre humanitaire, qui comprend des bureaux et des logements humanitaires, a également été visé. Alors que l'installation a subi de légers dommages, les véhicules stationnées devant ont été incendiés. Vingt-cinq organisations d'aide fournissent une assistance à plus de 150 000 personnes déplacées dans la ville de Monguno. Quelques jours plus tôt, le 9 juin, au moins 81 civils ont été tués lors d'une attaque armée à Gubio. Sept civils, dont le chef de la communauté, ont été enlevés. L'attaque a été la plus meurtrière enregistrée dans le centrenord de l’état de Borno depuis juillet 2019.

Le Coordinateur humanitaire des Nations unies au Nigeria a condamné les attaques brutales et a appelé toutes les parties à assurer la protection des civils. Il a exhorté tous les acteurs à faciliter l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire dans le nord-est du Nigeria, notant l'urgence avec laquelle les acteurs humanitaires renforcent leur soutien à la réponse COVID-19.