Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (25 septembre – 1 octobre 2018)

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

UNE ÉQUIPE DE VACCINATION ATTAQUÉE PRÈS DE BATANGAFO

Le 24 septembre, des hommes armés ont pris en embuscade une équipe de vaccination du ministère de la Santé à l'extérieur de la ville de Batangafo, dans la préfecture de l'Ouham, au nord. Les agents de santé se sont vu voler de l'argent et d'autres biens. La campagne de vaccination avait été programmée du 28 au 30 septembre et ciblait 45 061 enfants de moins de cinq ans.

RD CONGO

PÉNURIE DANS LES HÔPITAUX DE LA RÉGION DE FIZI

A la suite d'affrontements entre l'armée et un groupe armé qui ont éclaté le 15 septembre, les stocks de médicaments et autres fournitures médicales sont faibles dans trois hôpitaux restés opérationnels à Fizi, une localité de la province duSud-Kivu,al’est.Lespénuriesontaffectéle traitement des patients mais aussi des personnes blessées dans les hostilités. Les affrontements et les pluies torrentielles récentes ont obligé ceux qui avaient fui la violence à retourner dans la brousse pour chercher refuge.

10 000 DÉPLACÉS SANS ABRI SUITE À UN INCENDIE DANS UN CAMP

Le 22 septembre, un incendie a détruit 1 500 abris dans le camp de personnes déplacées de Kaseke, dans la province du Tanganyika, au sud- est. Des centaines d'autres abris ont été démolis afin d’empêcher le feu de se propager. Environ 10 000 personnes se sont retrouvées sans abri. Des évaluations humanitaires sont en cours pour identifier les besoins des personnes touchées. Les autorités enquêtent également sur la cause de l'incendie.

NIGER

TROIS CAS DE POLIO CONFIRMÉS

Deux cas de poliovirus dérivé d’une souche vaccinale ont été confirmés dans des localités de Tanout et Magaria, dans le sud de la région de un autre est en attente de confirmation. Trois campagnes de vaccination sont prévues du 11 octobre au 25 novembre dans 28 districts sanitaires à risque des régions de Zinder, Diffa, Maradi et Agadez.

NIGER

DÉCÈS ALARMANTS DUS AU PALUDISME ET À LA MALNUTRITION

Environ 10 enfants sont morts chaque jour au mois d'août dans un hôpital de Magaria, dans le sud du Niger, a annoncé MSF le 25 septembre. Les enfants sont morts principalement du paludisme et de la malnutrition dont le nombre de cas a culminé pendant la saison des pluies de juin à septembre, période précédant les récoltes. MSF a estimé ne pouvoir s'occuper seulement que d'un sixième des enfants ayant besoin de soins médicaux, compte tenu du nombre de décès enregistrés lors des pics précédents de paludisme et de malnutrition. L’organisation, en collaboration avec le ministère de la Santé du Niger, traite actuellement 730 enfants à l’hôpital de Magaria, dont 208 sont gravement malades dans l’unité de soins intensifs pédiatriques surpeuplée.

NIGERIA

PLUS DE 200 NOUVEAUX CAS DE CHOLERA AU NORD-EST

Plus de 200 cas présumés de choléra et deux décès ont été signalés le 24 septembre dans plusieurs localités des États de Borno et de Yobe, au nord-est, ayant déclaré des flambées de choléra. Les nouveaux cas portent à 3 857 le nombre de cas suspects et à 106 le nombre de décès dans ces deux États depuis le début de l'année. Les autorités sanitaires et les organisations humanitaires intensifient leurs efforts pour maîtriser l’épidémie. La réponse comprend la création de centres d'opération d'urgence, le déploiement d'agents de santé et l'augmentation de l'assistance en matière de santé et d'hygiène.

LES INONDATIONS AFFECTENT PLUS DE 800 000 PERSONNES

Depuis la fin du mois d’août, quelque 826 000 personnes ont été touchées par les inondations qui ont frappé 12 États, a rapporté l'Agence nationale de gestion des urgences le 26 septembre. Les intempéries ont entraîné le déplacement de 176 000 personnes et fait 199 morts. Plus de 150 000 hectares de terres agricoles ont été inondés et 321 routes et ponts détruits. Un état de catastrophe nationale a été déclaré dans quatre États gravement touchés par les inondations. Les organisations humanitaires continuent d'accroître leur soutien à la réponse d'urgence du gouvernement.