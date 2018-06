Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (19 – 25 juin 2018)

CAMEROUN

LE GOUVERNEMENT LANCE UN PLAN DE SECOURS POUR LES RÉGIONS À L'OUEST DU PAYS

Le 18 mai, le gouvernement a lancé un plan d'aide humanitaire d'urgence de 18 mois pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest touchées par le conflit. Le plan de 22,6 millions de dollars vise à fournir une aide vitale et à mettre en œuvre des activités de relèvement rapide axées sur la réintégration socioéconomique, la promotion de la cohésion sociale et la remise en état des infrastructures endommagées. Environ 160 000 personnes ont été déplacées par la violence dans les régions et plus de 20 000 ont fui vers le Nigeria voisin.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

DEUX ONG REPRENNENT LE TRAVAIL À KAGA BANDORO

Deux ONG internationales ont repris leurs opérations dans la ville de Kaga Bandoro, dans le nord du pays, à partir du 11 juin, après une suspension d'un mois due à l'insécurité. Les attaques contre les travailleurs humanitaires, les vols à main armée dans les locaux des groupes d'aide et le personnel persistent dans une grande partie du pays. La situation sécuritaire reste instable à Kaga Bandoro. Le 21 juin, des membres de deux groupes armés ont érigé des barricades dans la ville à la suite d'une dispute sur la taxation illégale, forçant les acteurs humanitaires à limiter leurs activités.

CÔTE D’IVOIRE

DES INONDATIONS FONT 18 MORTS À ABIDJAN

De graves inondations provoquées par des pluies torrentielles le 18 juin ont fait au moins 18 morts dans la capitale commerciale d'Abidjan. Les eaux de crue atteignaient jusqu'à 2,5 mètres de haut, inondant des maisons et détruisant des biens dans six quartiers de la ville côtière. Les équipes de secours ont sauvé 115 personnes. Plusieurs personnes ont été forcées de chercher refuge auprès d'autres familles. Quelques-unes sont retournés chez elles. Les autorités prévoient de démolir les structures dans les zones sujettes aux inondations et d'indemniser les propriétaires. Les inondations meurtrières sont fréquentes pendant la saison des pluies qui s'étend de juin à octobre.

RD CONGO

APPARITION DE LA ROUGEOLE DANS TROIS PROVINCES

Le 20 juin, les autorités sanitaires ont signalé une épidémie de rougeole dans 10 des 27 zones de santé des provinces du Haut-Katanga, de Lualuba et du HautLomami dans l'est du pays. Les experts attribuent l'épidémie à une faible couverture vaccinale, à une forte mobilité de la population et à un accès limité pour les agents de santé. On craint que l'épidémie n'aggrave la situation humanitaire dans les zones qui accueillent déjà un grand nombre de personnes déplacées et de retournés.

MALI

SIX ONG SUSPENDENT LEURS ACTIVITÉS À CAUSE DE L’INSÉCURITÉ

Six ONG internationales ont suspendu leurs opérations le 18 juin dans la région de Menaka, à l’est, en raison de la montée de la violence contre les travailleurs humanitaires et leurs locaux. Les attaques contre ces derniers sont en augmentation depuis novembre 2017. Les patrouilles de sécurité lancées à la fin de l'année dernière ont récemment été arrêtées, ce qui a conduit à de nouvelles attaques et à des cambriolages contre des humanitaires.

OCHA et le Coordonnateur humanitaire des Nations unies sont en discussion avec les organisations humanitaires, les forces de maintien de la paix, les forces armées étrangères et nationales sur les moyens d'améliorer l'accès humanitaire.

NIGERIA

PLUS DE 100 000 ENFANTS N’ONT PAS ACCÈS À LA VACCINATION CONTRE LA POLIOMYÉLITE

Plus de 100 000 enfants dans le nord-est du Nigeria sont privés de la vaccination contre la poliomyélite en raison des hostilités qui ont empêché les équipes de vaccination d'atteindre de nombreuses régions, a déclaré le ministère de la Santé le 18 juin.

Environ 30% des communautés de l'État de Borno n'ont pas été couvertes par les équipes de vaccination. La poliomyélite a refait surface au Nigeria en 2016 après deux ans, déclenchant une série de campagnes de vaccination d'urgence dans la région et dans les pays voisins.