Afrique de l’ouest et du centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (17 – 23 septembre 2019)

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

UN REGAIN DE VIOLENCE FAIT 33 VICTIMES A BIRAO

Les combats ont éclaté le 14 septembre entre des groupes armés rivaux dans la ville de Birao, dans le nord du pays, faisant au moins 33 morts. On craint que les combats aient forcé des personnes à fuir pour des raisons de sécurité. Une précédente série d'affrontements, le 1er septembre, a contraint environ 13 000 personnes à quitter leur domicile à Birao, nombre d'entre elles ayant cherché refuge autour de la base des forces de maintien de la paix de l'ONU. Les interventions de secours lancées après les affrontements initiaux sont en cours.

TCHAD

LES MIGRANTS FUIENT LA TENSION CROISSANTE DANS LA VILLE MINIÈRE DE FAYA

Selon l'OIM, environ 450 migrants ont fui la ville de Faya, dans le nord du pays, au cours des trois dernières semaines. Ils fuient l'escalade des tensions et des conflits liés à l'extraction de l'or ainsi que la méfiance grandissante envers les autorités. Les migrants en fuite ont principalement besoin de nourriture et d'eau. L'OIM fournit déjà une assistance. Les autorités craignent que jusqu’à 10 000 personnes pourraient fuir Faya dans les prochaines semaines.

RD CONGO

LE NOMBRE LE PLUS ÉLEVÉ DE CAS RECENSÉS EN UN JOUR DEPUIS PLUSIEURS MOIS

Quinze cas suspects d'Ebola ont été enregistrés le 17 septembre, soit le nombre de cas le plus important en un jour depuis plusieurs mois, La localité de Mambasa est l'une des zones préoccupantes. Les équipes d'intervention renforcent les opérations dans la région. Par ailleurs, les opérations de réponse ont récemment été suspendues à Luemba, dans la zone de santé de Mandima, après que les résidents aient attaqué des équipes de santé et incendié 34 maisons appartenant au personnel médical, le commissariat de police et des installations médicales.

NIGERIA

UNE ORGANISATION HUMANITAIRE FORCÉE D’ARRETER SES OPÉRATIONS

Le 18 septembre, l'armée nigériane a ordonné à Action contre la faim (ACF) de fermer son bureau principal à Maiduguri, la capitale de l'État de Borno, et a fermé le lendemain deux autres bureaux situés dans l'État de Yobe. L'agence d'aide a déclaré dans un communiqué le 19 septembre que la fermeture était "sans préavis et sans explication" et a suspendu tous ses programmes par mesure de précaution. Au total, 87 centres de santé fournissant des services essentiels de nutrition et de santé sont maintenant fermés et neuf centres de stabilisation sont touchés. La distribution de nourriture pour 250 000 personnes a également été arrêtée. ACF a exhorté «les autorités compétentes à [le] laisser poursuivre [son] travail dans la région». En 2018, ACF a aidé plus de 3,5 millions de personnes dans les États de Borno, Yobe et Jigawa.

33 ÉTATS AFFECTÉS PAR LES INONDATIONS

L’agence des services hydrologiques du Nigéria a indiqué que plus de 100 zones de gouvernement local (LGA) dans 33 États avaient été touchées par des inondations.

Treize États ont été mis en alerte maximale d’inondations graves. Dans les états d'Adamawa, de Borno et de Yobe, touchés par la violence, le risque de pluies torrentielles et d'inondations plus importantes demeure élevé jusqu'à la fin du mois de septembre. Au 30 août, les inondations avaient touché environ 21 000 ménages. Les organisations humanitaires réalisent des évaluations des besoins, fournissent des secours d'urgence et mettent en place des mesures de prévention.