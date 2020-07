Activités du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel Rapport du Secrétaire général (S/2020/585)

Rapport du Secrétaire général

I. Introduction

1 . Le présent rapport, qui porte sur la période allant du 1 er janvier au 22 juin 2020, donne un aperçu de l’évolution de la situation et des tendances observées en Afrique de l’Ouest et au Sahel et décrit les activités du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) et les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Y figure également, comme le Conseil de sécurité l’a demandé dans sa résolution 2349 (2017), une évaluation de la situation dans le bassin du lac Tchad.

II. Évolution de la situation et tendances observées en Afrique de l’Ouest et au Sahel

2 . Depuis mon rapport précédent sur la question (S/2019/1005), la situation politique en Afrique de l’Ouest et au Sahel a été marquée par des progrès inégaux. Le degré d’inclusivité, de transparence et de crédibilité des processus électoraux et constitutionnels engagés a été variable, ce qui a suscité des tensions dans certains pays. Les activités terroristes et la violence intercommunautaire ont contribué à la dégradation des conditions de sécurité dans la région, dans un contexte marqué par l’aggravation de la crise humanitaire et l’apparition de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Les attaques systématiques de groupes armés contre des cibles civiles et militaires au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigéria ont fait peser de graves menaces sur la paix et la stabilité de la région et du reste du monde.

3 . Plusieurs élections ont eu lieu : élections locales au Bénin, législatives et référendum constitutionnel en Guinée, législatives au Mali et présidentielle au Togo. Les préparatifs en vue des élections présidentielles se sont poursuivis au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, en Guinée et au Niger, sur fond de pandémie. Les pays de la région et les institutions régionales ont continué d’affronter des problèmes aussi bien dans le domaine politique que dans celui de la sécurité et du développement, tout en s’efforçant de faire face à la crise liée à la COVID-19.