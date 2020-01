Activités du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel Rapport du Secrétaire général (S/2019/1005)

Depuis mon précédent rapport (S/2019/549), la situation politique et les conditions de sécurité se sont détériorées au Sahel, le Burkina Faso et le Mali étant particulièrement touchés. Les attaques répétées contre des cibles civiles et militaires ont provoqué des déplacements de population, entraîné la fermeture prolongée d’établissements de santé et d’enseignement et, dans certaines zones, renforcé le rôle des milices et des groupes d’autodéfense, qui se chargent d’assurer la sécurité.