Activités du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel - Rapport du Secrétaire général (S/2019/549)

Depuis mon rapport précédent (S/2018/1175), une certaine stabilité a prévalu en termes de paix et de sécurité dans la plus grande partie de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, en dépit de l’aggravation de l’insécurité dans plusieurs régions du Sahel. La volatilité de la situation a surtout tenu aux raids et enlèvements commis par des groupes terroristes, à des actes de banditisme et à la propagation de la violence intercommunautaire. Des terroristes et d’autres groupes armés non identifiés ont continué de mener des raids contre des cibles militaires et des éléments d’infrastructure civile au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigéria.