Activités du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel

Depuis mon dernier rapport (S/2018/649), la situation politique en Afrique de l’Ouest et au Sahel est demeurée stable, malgré de graves problèmes de sécurité, en particulier au Burkina Faso, au Niger et au Nigéria, où on a observé une recrudescence des activités transfrontalières de groupes terroristes et un retrait des autorités étatiques des zones périphériques où les populations continuent de vivre dans la précarité. Les pays de la sous-région ont œuvré de concert pour s’attaquer aux difficultés complexes liées au contexte politique, aux questions de sécurité et aux problèmes de développement qui sont à l’origine de l’insécurité croissante.