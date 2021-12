Évaluation des mécanismes de redevabilité: Étude quantitative auprès des populations affectées vivant dans les sites de déplacés de la région de Diffa - Juin 2021

Résumé

Depuis avril 2013, la région de Diffa fait face à une crise de déplacement due à l’insurrection de groupes armés non étatiques (GANE) dans la zone du lac Tchad. Le conflit s’est progressivement aggravé en février 2015 avec la multiplication des incursions transfrontalières des GANE et la présence croissante de l’État Islamique dans la région du bassin du Lac Tchad1 . Les attaques récurrentes ont ainsi engendré d’importants déplacements de population dans la région du bassin du Lac Tchad, dont Diffa. Dans ces localités, ces déplacements de population se greffent à des défis structurels en matière de sécurité alimentaire, de santé, de catastrophes naturelles, d'accès à l’assistance humanitaire et de dégradation des opportunités économiques. Afin de faire face à ces défis, des efforts sont fournis par les acteurs humanitaires pour envisager des solutions durables et supporter toutes les populations ayant des besoins humanitaires importants. Avec l’accroissement des activités humanitaires, il se pose ainsi la question de la redevabilité des acteurs humanitaires envers les populations affectées par les crises dans les sites de déplacés de la région de Diffa.

Afin de fournir une réponse adaptée aux besoins des populations affectées, la communauté humanitaire a identifiée plusieurs activités à mettre en œuvre à travers le groupe de travail redevabilité envers la population affectée (groupe de travail – AAP2 ). Toutefois, peu d’informations concernant les mécanismes de redevabilité actuellement en vigueur dans la région de Diffa sont disponibles. En effet, la communauté humanitaire du Niger ne disposait pas au moment de l’enquête d’un mécanisme harmonisé de gestion de plainte / retour d’information permettant d’orienter et d’ajuster la stratégie de l’Equipe Humanitaire Pays (EHP)4 . Il est donc difficile pour les acteurs humanitaires d’avoir une vue d’ensemble de ces différents mécanismes, à la fois en termes d’existence et de fonctionnalité, ainsi que des principaux acteurs humanitaires assurant leur gestion sur les sites de déplacés.

Pour pallier à ce déficit d’informations, REACH, en étroite collaboration avec le Groupe de Travail Protection (GTP) de Diffa, sous la conduite de la Direction Régionale de la Protection de l’Enfant (DRPE) et sous la co-direction du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), a mis en œuvre une évaluation de la redevabilité envers la population affectée (AAP) dans les sites de déplacés de la région de Diffa. Financé par le Bureau of Humanitarian Assistance (BHA), cette évaluation a pour objectif de fournir une vue d’ensemble sur les mécanismes de redevabilité des acteurs humanitaires envers les populations affectées ainsi que leur expérience de l’assistance dans les sites de déplacés de la région de Diffa, afin d’informer la planification de la réponse humanitaire dans ces sites.

Cette évaluation visait à répondre aux questions de recherche suivantes pour les différentes populations vivant sur les sites de déplacés (sauf indications contraires, les données sont exprimées en proportions des communautés évaluées):

Quel est le niveau d’implication des populations déplacées et non déplacées vivant dans les sites de déplacés de la région de Diffa vis-à-vis de l’assistance humanitaire ?

L’implication de la communauté dans le cycle de programmation humanitaire tend à être important dans les sites de déplacés de la région de Diffa avec des proportions relativement similaires en fonction du statut des informateurs clés (IC) des communautés évaluées (84% pour la communauté déplacée contre 89% pour la communauté non déplacée). L’assistance en biens alimentaires et monétaire étaient les principaux types d’assistance dans lesquels les communautés considèrent être les plus impliquées.

Parmi les communautés dans lesquelles les IC ont observé un faible sentiment d’implication, la grande majorité des IC ont justifié ce manque d’implication par la marginalisation de leur communauté de la part des acteurs humanitaires (84% des IC déplacés contre 88% des IC non déplacés). Les personnes âgées, les enfants et les personnes handicapées sont les groupes de populations marginalisés qui ont le moins accès à l’assistance selon les IC non déplacées alors que ce sont les réfugiés, les déplacés internes et les retournés qui apparaissent comme étant les plus marginalisés pour les IC déplacée.

Quelle est la perception des populations déplacées et non déplacées vivant dans les sites de déplacés de la région de Diffa concernant leur sentiment de sécurité et dignité lors de leur accès à l’assistance humanitaire ?

Concernant le sentiment d’insécurité, 21% de tous les IC enquêtés ont rapporté qu’au moins une partie de leur communauté se sent en insécurité lorsqu’elle accède à l’assistance humanitaire. Ce sentiment d’insécurité diffère toutefois en fonction du type d’assistance qu’elles reçoivent. Par ordre d’importance, les populations affectées se sentent davantage en insécurité lorsqu’elles accèdent à l’assistance en biens alimentaires (78%), l’assistance monétaire (27%) et l’assistance en abris (27%). En ce qui concerne le sentiment d’être traité avec respect et de manière digne lorsqu’elles accèdent à l’assistance, un quart des IC (25%) mentionne que seulement une partie de la population d’être traité de manière digne et respectueuse. De manière similaire que pour le sentiment de sécurité, les IC enquêtés soulignent que les personnes affectées se sentent moins traités avec respect et de manière digne lorsqu’elles accèdent à l’assistance en biens alimentaires (75%), l’assistance monétaire (33%) ainsi que l’assistance en abris (25%).

Quels sont les besoins des populations déplacées et non déplacées dans les sites de déplacés de la région de Diffa en termes de mécanismes de redevabilité dans la réponse humanitaire ?

Les résultats de cette étude révèlent également qu’il existe un ou plusieurs mécanismes de redevabilités dans la majorité des sites/camps évalués : sur les 144 sites évalués, 139 sites ont au moins un mécanisme de redevabilité en place. Quel que soit le statut des IC interrogés, le comité de gestion de plaintes (67%), le comité de protection (21%) ainsi que le comité de sélection (16%) constituaient les principaux mécanismes de redevabilité en place dans les sites évalués au moment de l’enquête selon les IC.

Concernant les mécanismes de redevabilité qui n’existe pas sur les sites/camp au moment de l’enquête dont les communautés souhaiteraient la mise en place, les IC ont mentionné la mise en place en priorité d’une ligne verte téléphonique (43%), un comité de protection (22%) et un comité « Espaces Amis des Enfants » (20%) et d’une table de plainte (20%). Dans le cadre de futurs mécanismes de redevabilité, il serait intéressant aux acteurs humanitaires de privilégier la mise en place de ces mécanismes de redevabilité, en adéquation avec les besoins des populations affectées.

Par rapport au sentiment de satisfaction lié aux réponses aux plaintes adressées, presque deux tiers (63%) des IC ayant souligné un dépôt de plainte / suggestion affirme être satisfait vis-à-vis des réponses concernant leurs plaintes. Ces résultats cachent une disparité non négligeable selon le statut des IC puisque 80% des IC des communautés non déplacées ont rapporté que leur communauté semble être satisfaite vis-à-vis des réponses aux plaintes contre 54% pour les communautés déplacées. D’autre part, des lacunes ont été relevées vis-à-vis des réponses aux plaintes adressées par les communautés. Selon les IC insatisfaits (37%), les réponses aux plaintes étaient soit inefficaces (52%), non fournies à temps (29%) ou bien mal traitées (29%).

Dans quelle mesure les populations déplacées et non déplacées vivant dans les sites déplacés accèdent aux informations sur l’assistance humanitaire ?

Les IC interrogés ont aussi indiqué que les membres de leurs communautés souhaitent recevoir d’avantage d’information de la part des fournisseurs d’aide sur l’enregistrement des bénéficiaires (78%), les mesures de sécurité pour éviter les attaques et les situations d’harcèlement (26%) ainsi que le processus pour recevoir de l’assistance suite à un incident sécuritaire (23%). Concernant les sources d’informations, les IC mentionnent que les membres de leurs communautés souhaitent recevoir d’avantage d’information par les responsables de la communauté (78%), les travailleurs humanitaires d’Organisation Non Gouvernementales (ONG) internationales (60%) et les travailleurs d’ONG locales (43%). Pour ce qui est de la clarté de ces informations, la majorité (95%) des IC des communautés évaluées ont indiqué qu’au moins une partie de leur communauté reçoit des informations claires sur l’assistance de la part des fournisseurs de l’aide.

Suite à cette enquête, de nombreuses problématiques et dynamiques restent à explorer sur le partage d’information, l’impact des activités d’autonomisation ou encore la relation entre les modalités d’assistance et le sentiment d’insécurité. Dans le cadre d’une future évaluation AAP, il serait intéressant de combiner des approches quantitatives et qualitatives. La mise en place de plusieurs types de collecte de données permettrait une triangulation des informations, ainsi que l’approfondissement de certaines dynamiques non-observables à travers un outil quantitatif.