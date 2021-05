Évaluation des connaissances, attitudes et pratiques (CAP) en eau, hygiène et assainissement (EHA) des populations vivant dans les sites de déplacés de la région de Diffa - Mars 2021

RÉSUMÉ

La région du bassin du Lac Tchad est touchée par une crise de déplacement vaste et prolongée depuis 2013. Au Niger, ces déplacements sont majoritairement concentrés dans la région de Diffa, au sud-est du pays. Les attaques de nombreux groupes armés non étatiques ont généré des mouvements de population et par conséquent la présence d’une population déplacée significative, qui était estimée en janvier 2021 à 104 588 personnes déplacées internes (PDI), 127 233 réfugiés, 35 659 retournés et 2 109 demandeurs d’asile, dont la majorité vit dans des sites éparpillés dans la région et le long de la route nationale RN-1. Dans ce contexte caractérisé par l’augmentation du nombre de personnes déplacées et de leurs nombreux déplacements dans la région, se pose la question de la situation en ce qui concerne les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) en termes d’eau, d’hygiène et d’assainissement (EHA) des populations déplacées et non déplacées vivant dans les sites de déplacés de la région de Diffa. Le Cluster EHA ressort pour l’année 2021, un total de 1 937 037 personnes dont 987 889 femmes/filles et 949 148 hommes/garçons ayant besoin d’assistance en eau, hygiène et/ou assainissement en lien avec les mouvements de population, les inondations, la malnutrition et les épidémies pour lesquels une intervention humanitaire en EHA est nécessaire.

Les attaques menées de part et d’autre de la frontière par des groupes armés continuent de constituer une menace sécuritaire pour ces populations, à laquelle s’ajoute plusieurs préoccupations en termes de CAP et des besoins dans le secteur de l’EHA. Plusieurs acteurs humanitaires, en particulier le Cluster EHA au Niger avec l’appui du Groupe de Travail Sectoriel de l’EHA à Diffa, agissent dans la région dans le but de répondre aux besoins des populations rendues vulnérables et d’apporter une réponse dans le secteur de l’EHA. En novembre 2018, REACH a effectué une évaluation dans ce secteur au niveau de la région afin d’adresser le manque d’informations sur ce sujet. Il a été constaté durant cette évaluation qu’il y avait des CAP faibles pour la région en général, avec des résultats particulièrement préoccupants dans les communes de Toumour, Goudoumaria et Bosso. Étant donné la situation toujours volatile ainsi que le peu de documentation disponible et d’évaluations réalisées dans la région, les partenaires du Cluster EHA ont exprimé leur souhait que des données sur les CAP en EHA soient collectées à nouveau.

Effectuée dans le cadre du Cluster EHA Niger et financée par le Bureau of Humanitarian Assistance (BHA) avec un soutien logistique d’Action Contre la Faim (ACF), cette évaluation a été mise en œuvre par REACH dans le but de fournir une vue d’ensemble des CAP ainsi que des besoins prioritaires dans le secteur de l’EHA des populations non déplacées et déplacées vivant dans les sites de déplacés de la région de Diffa afin d’informer la planification des interventions EHA dans ces sites. Dans ce cadre, cette évaluation sert à donner un aperçu actuel des CAP et à fournir une analyse comparative par rapport à 2018.

Une méthodologie quantitative a été utilisée pour collecter les données entre le 4 et le 15 janvier 2021 à l’aide d’un questionnaire structuré Kobo. Au total, 1 275 ménages vivant dans 130 sites de déplacés de la région de Diffa ont été interrogés. Une stratégie d’échantillonnage aléatoire stratifié en deux étapes a été utilisée. La méthodologie et la stratégie d’échantillonnage sont les mêmes par rapport à l’évaluation 2018. L’analyse des données a permis d’obtenir des résultats représentatifs avec généralement un niveau de confiance de 95% et une marge d’erreur de 9% au communal et un niveau de confiance de 95% et une marge d’erreur de 3% au niveau régional. Les comparaisons entre les évaluations de 2018 et de 2021 sont uniquement indicatives.

L’évaluation s’est articulée autour des quatre grandes thématiques suivantes : eau, assainissement, hygiène corporelle, et les maladies ou symptômes de maladies liées à l’eau et à l’assainissement et leurs vecteurs de transmission.