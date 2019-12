UNHCR Sous délégation Diffa, Niger : Enregistrement Biométrique au camp de Sayam Forage (Novembre 2019)

Contexte :

La région de Diffa, frontalière au Nigeria, a connu de nombreuses incursions des éléments de Boko Haram causant ainsi de nombreux mouvements de population. C’est ainsi que le Gouvernement décide de la création du camp de Sayam Forage le 29 décembre 2014 pour apporter sécurité et protection aux réfugiés. Situé à 45 km de la frontière et à 40 km de la route nationale No 1, le camp possède une superficie globale de 113 hectare pour une capacité planifiée de 20,000 personnes. Le camp de Sayam Forage jouit d’une organisation communautaire dont la coordination est assurée par un comité central des réfugiés avec l’appui du HCR et ses partenaires. Les principaux acteurs humanitaires intervenant au camp de Sayam sont PAM, APBE, COOPI, SDO, CARE, World Vision, ACTED, SFCG, UNFPA, HI, CDR et le Gouvernement dans divers secteurs.